Koncert povodom 45 godina postojanja benda Električni orgazam u subotu u Beogradu

Električni orgazam proslavlja u subotu, 13. decembra 45 godina postojanja jubilarnim koncertom u Domu omladine u Beogradu.

Na sajtu Doma omladine piše da će publika čuti sve pesme koje su obeležile 45 godina karijere tog benda – od pank i nju vejv početaka, preko psihodeličnih faza i klasičnih rok albuma.

„Spremili smo setlistu koja će zapaliti ‘Amerikanu’. Sviraćemo skoro 30 pesama – pravi rokenrol maraton kroz 45 godina Orgazma. Ubacićemo i nekoliko pesama koje retko sviramo uživo“, kazao je osnivač benda Srđan Gojković – Gile pred jubilarni koncert.

Decembarski koncerti Električnog orgazma u sali „Amerikana“ Doma omladine su postali tradicija pošto je bend na toj bini svirao 2011, 2015, 2016, 2019, 2022. i 2024. godine.

Ulaznice su dostupne na blagajnama Doma omladine, Beogradske arene i Sava centra, kao i onlajn, putem platforme Efiniti.

(Beta)

