Koncert rok benda Bjesovi večeras u Domu omladine

Rok bend „Bjesovi“ održaće večeras od 21 čas koncert u sali Amerikana Doma omladine.

Kako su naveli organizatori, na repertoaru će biti između ostalog „Ime“, „Bolje ti“, „Čak i da mogu“, „Aikido“, „Vraćam se dole“, „Avioni pevaju“, „U osvit zadnjeg dana“, „Vreme je“.

Ulaznice za koncert mogu se kupiti po ceni od 2.500 dinara na prodajnim mestima, kao i onlajn putem sajta efinity.rs.

Bjesovi su rok-grupa iz Gornjeg Milanovca. Osnovani su krajem osamdesetih pod nazivom „Bader Majnhof“, da bi zbog pritiska tadašnje gradske vlasti promenili ime u „Sent Galen“, pa „Čajna blu“ i konačno u „Bjesovi“, prema jekavskom prevodu romana „Zli dusi“.

(Beta)

