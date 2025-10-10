Koncert španske pijanistkinje Marte Sančez na 41. Beogradskom džez festivalu

Španska pijanistkinja i kompozitorka Marta Sančez održaće u petak, 24. oktobra sa svojim ansamblom koncert na Beogradskom džez festivalu, saopštio je danas Dom omladine Beograda (DOB), koji je domaćin festivala.

Proslavljena pijanistkinja Sančez će, u okviru Marta Sančez Trija, predstaviti album „Perpetual Void“.

Sančez važi za jedno od najuzbudljivijih imena savremene džez scene, a kritika je opisuje kao umetnicu „beskompromisne vizije i besprekorne izvedbe“, dok se njeni albumi redovno nalaze na listama najboljih godišnjih izdanja u listovima poput Njujork Tajmsa, saopštio je DOB.

Ona u svom radu spaja evropsku klasičnu tradiciju sa njujorškim avangardnim duhom, a njen trio donosi sofisticiranu, ritmički razigranu i emotivno duboku muziku koja pomera granice žanra, dodaje se u saopštenju.

Sančez će nastupiti sa kontrabasistom Metom Penmanom i bubnjarkom Savanom Heris.

Koncert počinje u 19 časova u Velikoj dvorani Doma omladine Beograda, a ulaznice mogu da se kupe na biletarnici i onlajn.

(Beta)

