Koncerti Dua Lipe u Meksiku uz pop-ap takose s njenim imenom, ljutim sosom i uz margarie

Britanska pop pevačica Dua Lipa je u ponedeljak otvorila u Meksiko Sitiju privremenu prodavnicu takosa „La Dua“ gde „registrovani fanovi“ mogu da jedu takose i pijuckaju piće u njenu čast.

Na meniju „La Due“ su tri specijalna takosa – svi inspirisani njenim pesmama i albumima: „Hudini takos“ s čvarcima, „Takos Marija“ s biftekom i „Radikalni optimizam“ sa roštiljem i sirom.

Posetioci mogu da naruče konsome i pića kao što su „Voda sezone treninga“ (Training Season Water) s krastavcem i limunom, pivo ili „margarite“ s limunskom tekilom. Cena celog menija je 249 pezosa (12 evra).

Sa po oko 800 gostiju koji se očekuju svakog dana do petka, takerija „La Dua“ je bila rasprodata u ponedeljak.

U ponudi je i poklon kesa sa salvetama, šeširom „takerosa“ i kalendarom za 2026. godinu sa Duom Lipom, nalik na klasične kalendare kakcih ima u pravim meksičkim „takerijama“.

Po podacima Instituta za statistiku i geografiju Meksika (INEGI), 70 odsto meksičkog stanovništva smatra takose svojom omiljenom hranom, a više od 90 odsto ih jede bar jednom nedeljno. Meksiko Siti ima više od 10.900 takerija, po podacima INEGI-ja. Stanovnici tog grada kojih je 23 miliona su 2024. godine samo putem aplikacije Uber naručili osam miliona takosa.

Pop-ap „Takerija La Dua“ nalazi se u prostorijama postojeće prodavnice takosa „Takos Los Karamelos“, u luksuznom naselju Kondesa. Znatan deo osoblja sada radi na projektu Dua Lipe.

Na turneji „Radical Optimism“, Dua Lipa posvećuje deo obradama pesama, među kojima su bili i hitovi grupe Soda Stereo u Argentini i Šakire u Kolumbiji.

U ponedeljak uveče, tokom svog prvog koncerta u Meksiko sitiju, Dua Lipa je izvela pesmu „Bésame Mucho“ koju je napisala meksička operska pevačica Konsuelo Velaskes (1916-2005), ali je je otpevala u stilu meksičkog pevača Luisa Migela (55), najpopularnijeg latinoameričkog izvođača popa, bolera, mariači i romantičnih balada.

