Konzervator: Nenajavljena delegacija Ministarstva kulture u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika

Konzervator i profesor Nemanja Smičiklas kazao je da je u Republički zavod za zaštitu spomenika kulture danas došla delegacija Ministarstva kulture, da ih je jedna zaposlena zatekla kako „čačkaju po serverima Zavoda sa v.d. direktorom Goranom Vasićem“ i da su „vrlo verovatno pokušali da obrišu Generalštab iz centralnog registra“.

Smičiklas, viši zaposleni u Zavodu je na Televiziji N1 kazao da zaposleni u toj instituciji nisu bili obavešteni o poseti, a da je delegaciju predvodio državni sekretar Momir Đorđević.

„Igrom slučaja, jedna od koleginica zaduženih za centralni registar zatekla ih je u server sali sa v.d. Goranom Vasićem. Šta je konkretno bio razlog njihovog dolaska i čačkanja po serverima Zavoda možemo samo da pretpostavimo, s obzirom da se na njima nalazi centralni registar. Ovakav pristup serveru je neovlašćen bez prisustva zaposlenih zaduženih za digitalizaciju i firme koja održava računarske mreže i servere zavoda“, naveo je Smičiklas.

Po njegovim rečima, ovakvo delovanje može dovesti do brisanja celokupne dokumentacije Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture što bi bio nenadoknadiv gubitak.

Takođe, dodao je on, pristup serveru je uvek bio pod nadzorom firme koja se bavi njegovim održavanjem i obučenih, zaposlenih, koji se bave digitalizacijom.

„Vrlo je verovatno da je razlog neovlašćenog pristupu pokušaj brisanja Generalštaba iz centralnog registra. To će biti ustanovljeno kada firma koja se bavi održavanjem servera pristupi podacima. Trenutno se ne zna da li je delegacija Ministarstva kulture uspela u svojoj nameri“, rekao je Smičiklas.

Ukazao je da je „interesantno da ministar kulture Nikola Selaković, optuženi u slučaju Generalštab upravo zbog uticaja na v.d. direktore da sprovedu odluku o ukidanju svojstva kulturnog dobra kompleksu zgrada Vojske Srbije i Crne Gore, u trenutku dok (Javno tužilaštvo za organizovani kriminal – JTOK) izdaje policiji nalog za njegovo privođenje, šalje državnog sekretara da obavi taj prljavi posao“.

Konzervator je dodao da su zaposleni u Zavodu uspeli da delegaciju Ministarstva kulture „isprate iz svojih prostorija“, ali da li su to uradili na vreme „pokazaće se u narednim danima“.

JTOK u slučaju „Generalštab“ sumnjiči direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića, v.d. direktora Gradskog zavoda Aleksandra Ivanovića i sekretara u Ministarstvu kulture Slavicu Jelaču za „produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja“.

Naknadno su beogradski mediji objavili da je ministar Selaković takođe dobio od tužilaštva poziv za saslušanje kao osumnjičeni, da na zakazano saslušanje nije došao, a to nije opravdao, te je JTOK danas naložilo policiji da ga privede.

Goran Vasić je pred tužiocem u maju 2025. godine priznao da je falsifikovao dokumentaciju na osnovu koje je Vlada Srbije donela Odluku o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba i obrisala ga iz registra kulturnih dobara, ali mediji tvrde da brisanje još nije tehnički sprovedeno.

BIRN je nedavno objavio da je Aleksandar Ivanović, u svom iskazu pred tužiocem, naveo da je ministar Selaković više puta od njega zahtevao da dostavi „predlog“ za ukidanje zaštite Generalštaba, iako za takav dokument nije imao ovlašćenja, dok su iz Ministarstva kulture tražili i da on lično sastavi obrazloženje.

(Beta)

