Kraj debate: scenarista konačno otkrio tajnu filma „Umri muški“ (video)

Iz nekog razloga, svake godine krajem decembra vodi se debata o tome da li je film Umri muški božićni film ili ne.

Premijerno je prikazan u julu 1988. godine, ali je radnja smeštena za Božić, te se mnogi pitaju svrstava li ga to u red prazničnih klasika, kao što su Divan život, Sam u kući ili Elf?

Scenarista Umri muški, Stiven E. de Souza, smatra da je ovo božićni film. Njemu je direktno na Tviteru to pitanje postavio novinar CNN-a, Džejk Taper, napisavši: – Nikada nisam čuo da vi ili Džeb Stjuart iznesete svoje mišljenje o tome da li je Umri muški božićni fim, na šta je scenarista odgovorio: – Da, i to zato što je studio odbacio priču koja se dešavala oko Purima i dodao hašteg Umri muški je božićni fim.

Yes, because the studio rejected the Purim draft #DieHardIsAChristmasMovie

