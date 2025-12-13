Legendarni američki komičar Dik Van Dajk proslavio 100. rođendan

Legendarni komičar Dik Van Dajk proslavio je danas svoj 100. rođendan, punih 60 godina nakon što je pevao i igrao sa Džuli Endrus u filmu „Meri Popins“ i vodio sitkom pod svojim imenom.

„Najsmešnija stvar je da to nije dovoljno. Sto godina nije dovoljno. Želite da živite još, što planiram i da uradim“, rekao je Van Dajk u intervju za Ej-Bi-Si Njuz (ABC News) u svom domu u Malibuu, u Kaliforniji.

U okviru proslava Van Dajkovog rođendana ovog vikenda bioskopi širom SAD će prikazivati novi dokumentarni film o njegovom životu „Dik Van Dajk – 100. proslava“.

Van Dajk je postao jedan od najvećih glumaca u svoje ere emisijom Dik Van Dajk Šou, koja je prikazivana od 1961. do 1966. godine na Si-Bi-Esu (CBS), pojavio se sa Džuli Endrus kao odžačar sa kokni naglaskom, u Diznijevom filmu Meri Popins iz 1964. godine i tokom 1970-ih igrao kao lekar detektive u seriji „Dijagnoza: Ubistvo“.

Van Dajk je takođe bio i zvezda na Brodveju, a dobio je pozorišnu nagradu Toni za „Bye Bye Birdie“ kao i Gremi nagradu i četiri Emi nagrade. On je 1963. glumio i u filmskoj verziji „Bye Bye Birdie“.

Prošle godine postao je najstariji dobitnik Emi nagrade za gostujuću ulogu u seriji „Days of Our Lives“.

On je 1970-ih uspeo da se izleči od akoholizma i o svojoj borbi govorio u javnosti što tada nije bilo uobičajeno.

Sada, kada se njegove godine broje trocifrenim brojevima, Van Dajk kaže da je dobio neku perspektivu u vezi toga kako je igrao starije likove.

„Znate puno sam igrao starije ljude i uvek sam ih predstavljao kao ljutite i džangrizave. A nije stvarno tako. Ne znam druge stogodišnjake, ali mogu da govorim za sebe“, rekao je on za ABC News.

Nedavno je govorio o dostizanju jednog veka u knjizi „100 pravila za život do 100. – Uputstvo optimiste za srećan život“. Rekao je da je njegova supruga, šminkerka Arlin Silver (54) zaslužna što se održava mladim.

„Ona mi daje energiju, ona mi daje humor i svaku vrstu podrške“, rekao je Van Dajk.

Odgovarajući na pitanje šta je teško kada si stogodišnjak Van Dajk je rekao: „Nedostaje mi kretanje. Imam jednu lošu nogu, ne znam od čega“, i sa dodao rekao da još pokušava da pleše.

