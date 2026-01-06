Mađarski reditelj Bela Tar preminuo u 70. godini

Mađarski reditelj Bela Tar preminuo je u 70. godini, saopštilo je danas Udruženje mađarskih filmskih stvaralaca.

Tarovi poznati filmovi poput „Satane“ i „Torinskiog konja“ osvojili su veliki broj nagrada na festivalima širom Evrope i Azije, a reditelj je zbog njih dobijao i počasne profesorske titule na univerzitetima u Kini.

Udruženje je potvrdilo da je Tar preminuo rano jutros „nakon duge i teške bolesti“.

Tar je filmove često snimao u crno-beloj tehnici, među kojima je i njegovo najduže ostvarenje „Satana“, koje traje čak 439 minuta.

Mađarski reditelj je karijeru završio 2011. godine, kada je objavio svoj poslednji film „Torinski konj“.

(Beta)

