Makron u Meksiku: Nakit iz Luvra će biti vraćen, a bezbednost muzeja preispitana

Predsednik Francuske Emanuel Makron ponovio je tokom posete Meksiku da će nakit ukraden iz pariskog muzeja Luvr biti vraćen i da će se bezbednosne mere u zgradi muzeja preispitati.

„Počeli smo da hapsimo deo bande koja je izvršila ovu pljačku. Nakit će biti vraćen, biće uhapšeni, biće im suđeno“, obećao je juče Makron medijskoj mreži Televisa tokom svoje turneje po Latinskoj Americi.

Makron je potvrdio da je krađa u Luvru bila „šok za sve“, kao i da će Francuska izaći iz nje „još jača“.

Grupa kradljivaca je 19. oktobra provalila u muzej i za manje od 10 minuta ukrala nakit vredan 88 miliona evra.

Taj nakit se i dalje vodi kao nestao, a za krađu je optuženo i pritvoreno četvoro ljudi.

Revizorski sud u Francuskoj je poslednjih nekoliko godina više puta kritikovao upravljanje Luvrom, a on je u izveštaju objavljenom u četvrtak naveo da Luvr zanemaruje bezbednost u korist atraktivnosti.

„Bezbednost Luvra biće potpuno preispitana“, rekao je Emanuel Makron juče, čime je aludirao na plan „Nova renesansa Luvra“ najavljen u januaru, koji podrazumeva novi ulaz u muzej, posebnu prostoriju za „Mona Lizu“ Leonarda da Vinčija i druge infrastrukturne i bezbednosne izmene.

U međuvremenu, uprava najposećenijeg muzeja na svetu predstavila je juče „hitne mere“ tokom vanrednog sastanka odbora, uključujući stvaranje koordinatora bezbednosti i raspoređivanje dodatnih nadzornih kamera.

(Beta)

