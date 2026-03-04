Mart – mesec frankofonije u Srbiji

Svake godine u martu, širom Srbije proslavlja se Mesec frankofonije, a tokom meseca ističu se takmičenja, izložbe, filmovi, pesma i muzika, predavanja i debate, kulturna baština i francuski jezik, saopštio je danas Francuski institut u Srbiji.

Frankofonija predstavlja veliku zajednicu zasnovanu na jednom jeziku, formiranu oko zajedničkih vrednosti kao što su višejezičnost, kulturna raznolikost, mir, demokratija, ljudska prava, obrazovanje, usavršavanje i ekonomska saradnja.

Manifestacija promoviše brojne frankofone inicijative koje nastaju u Srbiji, bilo da ih pokreću škole, univerziteti, opštine, udruženja, muzeji, kulturni centri, ambasade ili druga diplomatska predstavništva.

Sve ove aktivnosti odraz su frankofonije koja živi u Srbiji i njenim gradovima.

Grupa frankofonih ambasadora u Srbiji, aktivna od 2018. godine i okupljajući više od 20 diplomatskih misija (ambasada i međunarodnih organizacija), ima ključnu ulogu u organizaciji brojnih događaja koji se realizuju tokom ovog frankofonog proleća, koje odiše francuskim jezikom.

Iz programa se izdvaja „Slobodna zona – Beketove ratne godine kroz objektiv fotografa Najdžela Svana (Nigel Swann)“.

Izložba irskog fotografa Najdžela Svana biće održana od 12. do 21. marta 2026. godine u Francuskom institutu u Beogradu.

Irski pisac Samjuel Beket (Samuel Beckett), tražen od nacista nakon što je njegova mreža Otpora bila izdata, napušta Pariz 1942. godine i seli se u planine Luberona na jugu Francuske, tada u takozvanoj „Zoni Nono“. Tamo ostaje aktivan član Otpora sve do kraja rata.

O ovom periodu njegovog života zna se vrlo malo – ne postoje arhivi, fotografije, niti pisani dokumenti, već samo priznanje značajne uloge koju je ovo iskustvo imalo u njegovom kasnijem stvaralaštvu. Tišina, čekanje, praznina i osećaj nevidljive sile, sve ono što prepoznajemo u njegovom delu „Čekajući Godoa“, nose odjeke tog vremena.

Na izložbi, fotograf Najdžel Svan, poreklom iz Portadauna, istražuje ovo izolovano područje, bogato spektralnim sećanjima i nevidljivim tragovima, kroz seriju pejzaža koji odjekuju istorijom.

Kultni švajcarski bend „Jong Gods“ (Young Gods) nastupiće 16. marta 20.00 u Zappa Barki u Beogradu.

Bend, u okviru svoje evropske turneje „Appear Disappear“, prvi put dolazi u Srbiju kako bi promovisao album istog naziva, objavljen prošlog juna. Ti pioniri industrijske muzike, najpoznatiji su po inovativnom korišćenju semplova.

Festival filmova frankofonih zemalja biće održan od 23. do 26. marta u Jugoslovenskoj kinoteci, sa projekcijama u 19.00 i 21.00.

Festival predstavlja bogatstvo frankofonskih kultura kroz izbor filmova iz raznih zemalja članica i pruža jedinstvenu priliku da se otkrije raznovrsnost i kreativnost ove zajednice, kakva ne postoji nigde drugde.

Frankofonija se kroz filmove otkriva u zvuku i slici, spajajući umetnički izraz i kulturnu raznolikost, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com