Masterklasovi svetski poznatih glumaca i reditelja na Sarajevo Film Festivalu

Petorica višestruko nagrađivanih i poznatih glumaca i reditelja održaće masterklasove na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu (SFF), saopštili su organizatori.

Predavanja će se održavati od 17. do 21. avgusta, a najavljeni su razgovori sa italijanskim rediteljem Paolom Sorentinom, koji će na festivalu primiti nagradu Počasno srce Sarajeva, kao i njegovim meksičkim i ruskim kolegom Majklom Frankom i Ilijom Kržanovskim, čija se retrospektiva filmova takođe planira za jedan dan SFF.

Masterklasove će držati i poznati engleski i američki glumci Rej Vinston i Vilem Dafo, takođe dobitnici Počasnog srca Sarajeva.

Masterklas program festivala neguje dijalog publike i vodećih autora savremenog filma, ali i afirmiše Sarajevo kao regionalni centar filmske edukacije, navodi se na sajtu festivala.

Ulaz na masterklasove je slobodan, a razgovori koji pokrivaju oblasti režije, scenarija, produkcije i glume su namenjeni filmskim profesionalcima, studentima i svim zainteresovanim posetiocima festivala, saopštili su organizatori.

Sarajevo Film Festival se ove godine održava od 15. do 22. avgusta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com