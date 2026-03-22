Mediji otkrili identitet uličnog umetnika Benksija

Identitet svetski čuvenog, a po njegovoj želji anonimnog uličnog umetnika Benksija (Banksy) je u medijima nezvanično otkriven, čime se u svetu umetnosti pojavila rasprava o tome da li njegova dela zadržavaju svoju kulturnu i finansijsku vrednost.

Benksijevi grafiti u više gradova širom sveta postali su popularni jer je njegov identitet bio tajna, što ga je činilo poznatim.

Njegov identitet je otkrila agencija Rojters (Reuters) prošle nedelje što su neki ljubitelji umetnika kritikovali, dok neki stručnjavi tvrde da će dela preživeti otkrivanje imena umetnika, jer, kako tvrde, njihova privlačnost nije bila samo u anonimnosti autora.

Benksi, za koga se dugo smatralo da je rođen u Bristolu kao Robin Ganingem oko 1972. godine, izrastao je iz tradicije uličnih umetnika koji su tajni čin javnog izlaganja svoje umetnosti smatrali subverzivnim oblikom izražavanja.

Rojters je objavio da je Benksi promenio ime u Dejvid Džouns, što je drugo najpopularnije ime u Velikoj Britaniji, a umetnik nije demantovao priču te agencije.

On je počeo da crta po zidovima širom Bristola, da bi se njegov rad potom profilisao na ulicama Londona, Njujorka i drugih velikih gradova, čime je stekao međunarodno priznanje još pre uspona društenih mreža.

Mediji su i ranije pokušavali da otkriju identitet umetnika, a britanski „Dejli mejl“ je 2008. godine objavio „ubedljive dokaze koji ukazuju“ na Benksijevo pravo ime.

Rojters je sastavio računicu da je Dejvid Džouns sa jednim Benksijevim saradnikom poznatog identiteta putovao u Ukrajinu krajem 2022. godine, neposredno pre nego što su se umetnikovi radovi počeli pojavljivati na zgradama koje je Rusija bombardovala, da bi on kasnije potvrdio da je napravio sedam murala u toj ratnoj zoni.

Iako se njegova dela prodaju na aukcijama za više miliona evra, Benksi je postao poznat po simbolizovanju morala, pravde i gerilskog rada.

Imenovan ili ne, Benksijeva slava opstaje, tvrde stručnjaci.

Benksijevi grafiti simbolizuju nepravdu, ugnjetavanje i nejednakosti širom sveta, od Engleske, u kojoj je umetnik rođen, preko Izraela i palestinskih teritorija, do Ukrajine nakon početka rata sa Rusijom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com