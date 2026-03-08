Mediji: Toni Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu zbog tvrdnji branitelja da je Spens bio logor

Koncert hrvatskog pevača Tonija Cetinskog, koji je za večeras bio zakazan u novosadskom Sportskom i poslovnom centru "Vojvodina" (Spens) je otkazan, objavio je lokalni portal 021.rs.

Kako su naveli, koncert je otkazan zbog tvrdnji hrvatskih branitelja da je Spens tokom ratnih 1990-ih godina bio logor.

U upravi Spensa su potvrdili da su ih organizatori koncerta informisali da se otkazuje nastup Cetinskog, zakazan za večeras u Velikoj dvorani povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena.

„Izuzetno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavaoci Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan muzički spektakl. Umesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na jedan međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovo susretu sa muzičarom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, moraće da se zadovolje ovom informacijom“, kazala je upava Spensa.

Dodali su da „sa žaljenjem konstatuju da je još jednom umesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku“.

Nekoliko dana pred održavanje koncerta Tonija Cetinskog u Novom Sadu, na Fejsbuku su se pojavile tvrdnje da su posle vojnih akcija JNA i srpskih jedinica u Vukovaru, u Spens u Novom Sadu dovođeni ljudi i da su tu ispitivani, mučeni i prosleđivani dalje u logore na teritoriji Srbije za Hrvate.

Iako je reč o neproverenim tvrdnjama, njih su ubrzo preuzeli desničarski nalozi, a potom i desničarski tabloidi.

Potom su se oglasila udruženja hrvatskih branitelja, koja su apelovala na hrvatske muzičare, povodom njihovih najavljenih nastupa na Spensu, da nastup otkažu ili koncert izmeste.

Menadžment Tonija Cetinskog kratko je poručio da će muzičar održati planirani koncert u Novom Sadu i da su se u dvorani Spensa koncerti održavali i proteklih dvadesetak godina.

(Beta)

