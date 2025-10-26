Međunarodna izložba Likovni susreti otvara se sutra, izlaže 145 umetnika iz 14 zemalja

Svečano otvaranje Međunarodne izložbe Sedmi likovni susreti, najavljeno je za sutra u 19.00 časova, u Kulturnom centru Kuća kralja Petra I, u Ulici Vase Pelagića 40 u Beogradu, a izložba će biti otvorena do 11. novembra.

Radno vreme Kulturnog centra Kuća kralja Petra I je svakog radnog dana od 10.00 do 18.00 časova i subotom od 10.00 do 14.00 časova.

Ovaj bogat kulturni događaj u velelepnom zdanju okuplja raznovrsna umetnička dela 145 umetnika iz 14 zemalja – Srbija, Italija, Poljska, Grčka, Turska, Rumunija, Kipar, Južna Koreja, Australija, Francuska, Španija, Kuba, Crna Gora i Rusija.

Pored mlađih stvaralaca, izložena su dela i starije generacije, profesionalaca – studenata, samostalnih umetnika, profesora različitih škola i fakulteta – ali i samoukih umetnika.

Počasni gost ovogodišnje izložbe je profesorka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u penziji i akademik Milica Stevanović.

Selekciju umetničkih dela za ovogodišnju izložbu Likovnih susreta je obavio umetnički savet koji čine: Manolis Janadakis (Manolis Yannadakis), profesor emeritus sa Aristotelovog univerziteta u Solunu i predsednik žiria, Zvonko Pavličić,profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, Dejan Trivunac,viši umetnički saradnik na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

Takođe i Luiza Baćarlini (Luisa Baciarlini), grafičar iz Italije i dobitnica Velike nagrade Šestih likovnih susreta, Veselin Banjević, slikar, Roberto Đanineti (Roberto Gianinetti), grafičar iz Italije, Nataša Budimlija Krstić, Mr slikarstva, Alina Gadomski Todorović, Mr slikarstva i Milica Savić, Mr slikarstva.

Na ovogodišnjem sazivu Likovnih susreta dodeljuje se više priznanja iz oblasti likovnih disciplina.

Nagrada „Velizar Krstić“, priznanje za izuzetno dostignuće u likovnoj umetnosti ustanovljena je 2022. godine.

Nagrada „Stanka Todorović“, priznanje za izuzetno delo iz oblasti slikarstva.

„Pohvalu za izuzetno umetničko ostvarenje“ dodeljuje umetnički savet Likovnih susreta.

„Veliku nagradu Likovnih susreta“ dodeljuje umetnički savet, a njen dobitnik će biti član umetničkog saveta sledećeg saziva.

Likovni susreti će, kako je naglašeno, nastaviti da okupljaju umetnike iz Srbije i celog sveta i da neguju lepotu i bogatstvo likovnog jezika u međusobnom susretu umetnika i šire publike.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com