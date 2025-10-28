Međunarodna konferencija Kultura po studentskim standardima, početkom novembra u Beogradu

Univerzitet umetnosti u Beogradu iduće nedelje organizuje interdisciplinarnu konferenciju posvećenu omladinskoj kulturi, pod nazivom „Kultura po studentskim standardima“ kao odgovor na višedecenijski pad institucionalne kulture u Srbiji i sistemsku marginalizaciju studenata kao društveno relevantnih aktera.

Prema najavama organizatora, posebno važan povod za organizovanje ovog skupa predstavljaju rezultati programskog rada studenata tokom blokade Studentskog kulturnog centra (SKC) u Beogradu, institucije koja bi, po svom osnivačkom mandatu, trebalo da bude mesto studentske kulturne autonomije, ali koja je već godinama predmet institucionalne zapuštenosti i političke zloupotrebe.

„Kultura po studentskim standardima“ okupiće 3. i 4. novembra u Beogradu pedesetak naučnih radnika, umetnika, teoretičara kulture i studenata, uključujući i kolektive Oslobođenog SKC-a i novih inicijativa.

U okviru sedam tematskih sekcija, tokom dva konferencijska dana raspravljaće se o pitanjima poput resocijalizacije kulture, samoorganizovanja i obrta pod dejstvom studentskog pokreta, participacije mladih u radu institucija, reinterpretacije kulturnog nasleđa i novih praksi zajedničkog učenja i povezivanja.

Organizatori su najavili da na sto ponovo vraćaju pitanje – ko u Srbiji gradi kulturu: kapital ili zajednice, i ko bi mogao da je gradi.

Univerzitet umetnosti očekuje da konferencija pokrene dijalog o budućnosti studentske infrastrukture, institucionalne autonomije i progresivne kulturne politike.

U vremenu sveopšte pasivizacije javnih institucija, tražimo nove modele delovanja, povezivanja i osmišljavanja kulturnog, obrazovnog ali i društvenog horizonta. Institucije kulture valja vratiti u domen javnog i zajedničkog, a umesto tržišne logike i represivne kontrole uspostaviti nove modele kulturne proizvodnje i odlučivanja, zasnovane na autonomiji, javnom interesu i društvenoj savesti, istakli su organizatori u najavi skupa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com