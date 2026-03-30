Međunarodna muzička omladina u Briselu žali što ogranak u Srbiji nije organizator važnog takmičenja

Međunarodna muzička omladina čije je sedište u Briselu (Jeunesses Musicales Internationales JMI), izrazila je žaljenje zbog odluke vlasti Beograda da Muzička omladina Beograda više nije organizator Međunarodnog takmičenja Muzičke omladine, čiji pobednik treba danas da bude proglašen, saopštila je organizacija u Beogradu.

„Međunarodna muzička omladina (JMI) je sa dubokom zabrinutošću saznala da, odlukom grada Beograda, Muzička omladina Beograda više nije organizator Međunarodnog takmičenja Muzičke omladine Beograda“, navodi se u saopštenju iz Brisela.

Ta odluka zatvara važno poglavlje u kulturnom životu regiona. Od 1971. do januara 2026. godine, Muzička omladina Beograda je izgradila takmičenje u poštovanu međunarodnu platformu za mlade umetnike – definisanu profesionalnim standardima, kontinuitetom i kulturnim kredibilitetom, dodaje JMI.

Navodi se da je to bilo jedino takmičenje u regionu koje je bilo deo Svetske federacije međunarodnih muzičkih takmičenja (WFIMC).

Takmičenje je program koji je u potpunosti i formalno podržan rezolucijama godišnjih generalnih skupština JMI u Budimpešti (1969), Kopenhagenu (1970) i Sudžouu (2019). Više od pet decenija, pa sve do januara 2026. godine, nosilo je ime „Muzička omladina“ kao obeležje kvaliteta – podržavajući i promovišući mlade talente na međunarodnom nivou i jačajući ugled i vrednost takmičenja za mlade muzičare, dodaje se u saopštenju.

JMI izražava punu solidarnost sa Muzičkom omladinom Beograda i iskreno zahvaljuje svima koji su oblikovali i održavali takmičenje više od 50 godina: organizatorima, umetnicima, žirijima, partnerima, sponzorima i publici.

Odluke koje se tiču kulturnih institucija i dugogodišnjih međunarodnih programa nose ozbiljnu odgovornost. Kreativne organizacije i slobodno umetničko izražavanje su kamen temeljac demokratskog zdravlja i otvorenosti društva.

Svaki proces koji određuje budućnost takve institucije mora biti transparentan, zasnovan na jasnim profesionalnim kriterijumima i vođen javnim interesom – čuvajući umetničku izvrsnost i stvarne mogućnosti za mlade muzičare.

Međunarodna muzička omladina čvrsto stoji uz Muzičku omladinu Beograda u njenoj kontinuiranoj posvećenosti mladim umetnicima, profesionalnim standardima i dostojanstvu kulture, dodaje se u saopštenju.

Muzička omladina Beograda navela je da joj je odlukom Grada Beograda od 22. januara 2026. godine, „paradoksalno zabranjeno da bude organizator takmičenja Muzičke omladine. Takmičenje koje je ona osnovala, razvijala i više od pola veka vodila“.

Međunarodno takmičenje Muzičke omladine decenijama je predstavljalo jednu od najvažnijih platformi za afirmaciju mladih muzičara, kao i jedan od najprepoznatljivijih međunarodnih kulturnih događaja Beograda i Srbije, navodi je u saopštenju Muzičke omladine Beograda.

„Tokom poslednjih mesec dana primili smo brojna pisma podrške od međunarodnih organizacija (JMI, International Society for Music Education, Glasbena mladina Svolvenije, Hrvatska glazbena mladež, Muzička mladina na Makedonija, Akustikum JMBIH, JM Deutschland, Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs, JM Norway), institucija, saradnika i pojedinaca, koji su prepoznali značaj ovog takmičenja i ozbiljnost situacije u kojoj se ono našlo“, dodaje se u saopštenju.

„Javili su nam se i nekadašnji pobednici takmičenja deleći svoja sećanja, uspomene i svedočanstva o važnosti koju je ovo takmičenje imalo u njihovom umetničkom i profesionalnom razvoju“, navela je Muzička omladina Beograda.

Međutim, ono što još jednom, jasno i nedvosmisleno, ističemo jeste sledeće: Međunarodno takmičenje Muzičke omladine Beograd, odnosno International Jeunesses Musicales Competition Belgrade, više ne postoji.

Pravo na naziv Muzička omladina, odnosno Jeunesses Musicales, ne može se koristiti ukoliko Muzička omladina nije organizator, što je i zvaničan stav Međunarodne muzičke omladine sa sedištem u Briselu (JMI).

Zbog toga se Muzička omladina Beograda od ovog trenutka javno i nedvosmisleno ograđuje od bilo kog budućeg takmičenja koje bi Grad Beograd organizovao sa novim organizatorom. Smatramo da takvo takmičenje ne predstavlja nastavak, niti ima pravo da se poziva na kontinuitet Međunarodnog takmičenja Muzičke omladine Beograd.

Ovo takmičenje je, odlukom Grada Beograda, završilo svoju istorijsku putanju. Sve što bi eventualno usledilo nakon toga moglo bi biti samo novo takmičenje, ali ne i nastavak onoga što je Muzička omladina Beograda stvarala decenijama.

Muzička omladina Beograda ostaje ponosna na nasleđe, ugled i međunarodni značaj takmičenja koje je osnovala i vodila, kao i na sve mlade umetnike, saradnike, članove žirija, publiku i prijatelje koji su bili deo te priče, dodaje se u saopštenju poslatom agenciji Beta.

(Beta)

