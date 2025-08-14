Međunarodni festival sportskog filma Zlatibor od 21. do 24. avgusta

Međunarodni festival sportskog filma Zlatibor, u okviru kojeg će na toj planini biti prikazano 26 filmova, biće održan od 21. do 24. avgusta, najavljeno je.

Direktorka festivala Olivera Nikitović izjavila je na konferenciji za novinare da će program biti otvoren filmom o košarkaškom kampu „Aleksandar Nikolić“ koji je dobitnik priznanja za životno delo.

„Očekujemo na Festivalu u Zlatiboru džudistu Vuka Rašovića, boksera Fazliju Šaćirovića, rukometaša Hrvoja Horvata i košarkaša Žarka Paspalja“, rekla je Nikitović.

Najavila je da će trećeg dana festivala, 23. avgusta, biti organizovan trkački dan na Kraljevom trgu na Zlatiboru.

Selektor i producent festivala Ognjen Rakčević rekao je da ove godine ima manje filmova u konkurenciji.

„Imaćemo 26 filmova, a prikazivaćemo ne samo vrhunske sportiste, već i sve one koji se trude da budu što bolji uprkos nekim neuspesima i i dalje vole da se bave sportom“, rekao je on.

Najavio je da će program biti promenjen jer dobija „ekskluzivu“, odnosno premijerno prikazivanje filma o košarkašu Dejanu Milojeviću.

„Film ‘Brate’ o Dejanu Milojeviću je dirljiv, emotivan i uklapa se u koncpet festivala. Košarka je značajno zastupljena ove godine jer obeležava 30 godina šampionske titule Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u košarci“, izjavio je Rakčević.

Umetnički direktor Jovan Marković rekao je da festival traje već 14 godina, a da se za to vreme našao u rangu 40 najvažnijih filmskih festivala na svetu, kada je sportski film u pitanju.

„Prvih godina festivala, jedva smo nalazili srpske sportske filmove, a sada moramo da selektujemo višak. Sport je uticao na razvoj filmske produkcije kod nas, a to je podstaklo i mlade reditelje u Srbiji da se bave temom sporta“, rekao je Marković.

Dodao je da svake godine festival uručuje nekoliko nagrada pod nazivom „Heroj sporta i života“, a da je inicijativa za to bila nekadašnja košarkaška reprezentativka Nataša Kovačević, koja je igrala utakmicu nakon nesreće u Mađarskoj 2013. nakon koje joj je amputirana noga.

Predsednik nadzornog odbora Sportskog saveza Srbije Velizar Đerić rekao je da je Zlatibor prepoznao prave vrednosti sportista i sportskog filma i da Sportski savez dugi niz godina pomaže festivalu.

Scenarista Dušan Bulić izjavio je da je ideja ovogodišnjeg slogana „Kad je sport život, a život postane priča“ da se publika Festivala proširi.

„Ne radi se samo o sportu u ovim filmovima, radi se o ljudskim pričama. Želeli smo da se svaki posetilac poistoveti sa nekim od filmova“, rekao je Bulić.

Ovogodišnji žiri festivala su filmski reditelj Zoran Pavljašević, viši stručni saradnik Jugoslovenske kinoteke Marijana Terzin Stojčić i novinar Aleksandar Avramović.

Međunarodni festival sportskog filma osnovali su 2011. godine opština Čajetina, Turistička organizacija Zlatibor i „Maja Film“, čiji je izvršni organizator Udruženje Međunarodni festival sportskog filma Zlatibor.

(Beta)

