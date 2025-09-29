Međunarodni srednjevekovni festival Beli orlovi u Beogradu okupio predstavnike iz više od 20 zemalja

Međunarodni srednjevekovni festival „Beli orlovi“ održan je početkom septembra na Kalemegdanskoj tvrđavi u Beogradu, na kome su učestvovali predstavnici iz 20 zemalja.

Direktor udruženja „Beli orlovi“ Vladimir Blagojević rekao je da je na skupu bilo više stotina ljudi i da svi zajedno rade na promociji srpskog srednjeg veka, kao i evropske kulturne baštine.

“Pokušavamo i uspevamo već treću sezonu ovde na Kalemgdanskoj tvrđavi da predstavimo ljudima ono što je naša zaostavništa i naša kulturna baština. Reč je o tome da je ovo prava niša koja nastavlja promociju ovog što mi radimo dalje kroz Evropu i svet. Takođe, imamo učesnike iz dalekih zemalja iz Japana i Australije koji baštine svoju srednjovekovnu kulturu.” kaze Blagojević

Na festivalu posetioci su mogli da vide oruđe, oružje, garderobu, odeždu srednjeg veka. U sportskom delu i sekacijma, kako kaže Vladimir, „Bohor borbe“ u ringu u punom oklopu su bile nainteresantnije publici .

“Ljudi vole da vide tu atrakciju, jer je posebna i drugačija od svega što mogu generalno da vide.

To je borilačka veština, uglavnom su tu zastupljeni borci iz drugih sportova koji su prelaskom iz džudoa u ovaj naš sport, našli neku satisfakciju 2 u 1, da kažem, da pored sporta da se bave i promocijom srpske srednjovekovne baštine,”rekao je on.

Blagojević kaže da su oklopi, koje momci nose rekonstrukcije iz 14. i 15. veka, radjene prema istorijskim arhivama, izvorima iz muzeja i sa fresaka koje se nalaze širom Balkana.

Posetioci koji dolaze na festival su ljubitelji istorije, srpske i evropske baštine srednjeg veka, i festival kroz sve atrakcije sport, zanate, radionice, muziku, komunicira sa svojom „nišom“ .

“Mi smo 2019. godine imali jedan od najboljih dogadjaja ikada napravljen. 2019. u Smederevu je bilo Svetsko prvenstvo „Bitka nacija“ koju smo realizovali sa 40 i kusur zemalja u tom trenutku, znaci sve zemlje planete koje su se bavile rekonstrukcijom srednjeg veka su bile prisutne. Imali smo negde oko 2.000 ljudi u srednjovekovnoj opremi, a polovina njih su bili momci u punom oklopu. To je trajalo pet dana i ostavilo je utisak na ceo svet i zato jesmo privilegovani u danasnje vreme da nam se u ovom broju svi narodi sa svih prostora,” kazao je Blagojević .

Festival „Beli orlovi“ počeo je 2015. godine i prvih osam godina održavan je u manastiru Manasija, a od 2023. godine svoje mesto našao je na Kalemegdanu.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

