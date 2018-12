Megan uspela da zavadi dva rođena brata?

Napeti odnosi bi kulminirali još prošle godine, da se nije umešao princ Čarls.

Već duže vreme šuška se da se donedavno izrazito bliska i povezana braća više i ne slažu dobro. Da se situacija dodatno zakomplikovala, pokazalo je i to što princ Hari namerava da se iseli iz Kensingtonske palate, a sve je navodno počelo zbog – devojke!

Princ Hari navodno nije mogao da sakrije razočaranje kada je shvatio kako njegov stariji brat, princ Vilijam, baš i ne deli oduševljenje njegovom tada još uvek verenicom Megan Markl. Hariju je tada jako zasmetalo to što njegov brat ne pokušava nimalo da se potrudi da njegovoj budućoj supruzi olakša ulazak u kraljevsku porodicu.

Kako je otkrio izvor blizak kraljevskoj porodici, tenzije među braćom bile su toliko jake da je na kraju u sve morao da se umeša i princ Čarls, koji se odlučio na drastičan potez i zahtevao od Vilijama i Kejt da pozovu Harija i Megan da sa njima provedu Božić u Norfolku.

„Hariju je zasmetalo to što Vilijam nije oduševljen Megan i to mu je rekao u lice. To je uzrokovalo napetu situaciju koju ju onda rešio Čarls i zamolio Vilijama da se bar potrudi da prihvati Megan“, otkrio je tportal.hr.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa na kraju su prošli Božić dočekali u Anmer Holu u Norfolku sa Vilijamom i Kejt Midlton, a potom su se pridružili kraljici Elizabeti i ostatku porodice na božićnom ručku u Sandringemu.

Kejt i Megan su potpuno različite osobe, koje nemaju puno toga zajedničkog, ali, s druge strane, zbog porodice se trude da pređu preko svega.

„Istina je da u Kensingtonskoj palati jednostavno nema dovoljno mesta za sve, pa im je Vindzor bio jedna od opcija za stanovanje i pre samog venčanja“, zaključuje izvor.