Milanska Skala otvara sezonu ruskom operom, po drugi put od početka rata u Ukrajini

Poznata milanska operska kuća „Skala“ (Teatro alla Scala) otvoriće večeras novu sezonu operom ruskog kompozitora Dmtrija Šostakoviča, nakon što je u toj i drugim koncertnim dvoranama više puta dolazilo do neslaganja i sukoba sa radom ruskih umetnika, zbog rata u Ukrajini.

Muzički direktor „Skale“ Rikardo Šaji će dirigovati Šostakovičevu „Lejdi Magbet iz Mcenskog okruga“, a na otvaranju sezone se kao gosti očekuju velikani kulture i biznisa, kao i visoki politički zvaničnici.

Italijanska levičarska stranka +Evropa najavila je demonstracije ispred opere kako bi, kao navode organizatori, „skrenuli pažnju na odbranu slobode i evropske demokratije, kojima danas preti Putinova Rusija, i kako bi podržali ukrajinski narod“.

Stranka tvrdi da Šostakovičeva opera razotkriva zloupotrebu moći i ulogu ličnog otpora, a vlasti su, iz bezbednosnih razloga, premestile protest dalje od koncertne dvorane.

Šostakovičeva „Lejdi Magbet“ iz 1934. ističe položaj žena u Sovjetskom Savezu, a lider te zemlje Jozef Staljin je predstavu zabranio za izvođenje 1936. godine.

To je drugi put da se sezona u „Skali“ otvara ruskim delom od početka rata u Ukrajini, a to je poslednji put učinjeno 2022. godine, kada je izvedena opera „Boris Godunov“ Modesta Musorgskog, kojoj su prisustvovale i premijerka Italije Đorđa Meloni i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Šaji je na operi radio sa pozorišnim rediteljem Vasilijem Barhatovom, a on je novinarima rekao uoči premijere da je to „opera koja je dugo patila i mora da nadoknadi izgubljeno vreme“.

Generalni direktor „Skale“ Fortunato Ortombina rekao je novinarima da je „muzika fundamentalno superiornija od bilo kog ideološkog sukoba“, kao i da „Šostakovič i ruska muzika u širem smislu, imaju autoritet nad ruskim narodom koji prevazilazi Putinov“.

(Beta)

