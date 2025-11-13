Milion evra Evropske unije za projekat KotorArt-a o klasičnoj muzici

Fondacija Don Branko Sbutega, jedan od producenata Međunarodnog festivala KotorArt, dobila je zvaničnu potvrdu Evropske komisije o odabiru projekta „Synergy Amplified: Innovating the Classical Music Ecosystem“ (SynAmp) za finansiranje u okviru programa Kreativna Evropa sa iznosom 999.588 evra, javio je danas radio Kotor na svom sajtu.

Sa visokom ocenom od 91 poena u evaluaciji Evropske komisije, projekat SynAmp potvrđuje relevantnost KotorArta na kulturnoj mapi Evrope, svrstavajući se među najuspešnije evropske projekte saradnje u oblasti kulture.

Među više od 1.600 prijava iz čitave Evrope, u kategoriji srednjih projekata, od 550 aplikacija podržano je svega 23, što rezultat KotorArt-a svrstava među najznačajnije uspehe kulturnog sektora Evrope.

Komisija je u izveštaju naglasila da projekat „predstavlja inovativan okvir za jačanje ekosistema klasične muzike kroz digitalnu tranziciju, održivost i inkluziju“, kao i njegovu snažnu evropsku dimenziju koja povezuje devet zemalja i doprinosi jačanju kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu i širom Evrope, prenosi radio.

Projekat SynAmp, čija je ukupna vrednost 1.334.565 evra, okuplja partnere iz devet zemalja među kojima su, pored Crne Gore još i Hrvatska, Italija, Švedska, Srbija, Albanija, Kosovo, Mađarska i Bosna i Hercegovina.

Cilj projekta je da kroz inovativne modele saradnje, rezidencijalne programe, radionice i međunarodnu turneju poveže kompozitore, multimedijalne umetnike, izvođače i menadžere u kulturi, kao i osnaže njihove kapacitete za održiv i savremen razvoj sektora klasične muzike.

Realizacija projekta trajaće 34 meseca, tokom kojih će više od 100 umetnika i profesionalaca u kulturi iz Evrope sarađivati na novim muzičkim i multimedijalnim ostvarenjima, koncertima i publikacijama dostupnim široj javnosti.

Takođe, projekat SynAmp nastavlja uspešan put KotorArta započet projektom Synergy, realizovanim od 2021. do 2024. godine, kojim je KotorArt sa grantom od gotovo pola miliona evra postao prva, i za sada jedina organizacija iz Crne Gore koja je bila vodeći partner projekta podržanog kroz EU program Kreativna Evropa.

„Ovaj uspeh potvrđuje kontinuitet i reputaciju KotorArta kao evropskog kulturnog brenda, ali i kapacitet crnogorskog kulturnog sektora da aktivno doprinosi evropskim procesima. Ponosni smo što zajedno sa partnerima iz regiona i Evrope gradimo savremeni prostor za razvoj klasične muzike i jačanje mreže umjetnika, menadžera i organizacija koje dijele vrijednosti saradnje, kreativnosti i inovacija“, navela je PR služba KotorArt-a.

Kroz SynAmp, KotorArt i njegovi partneri nastavljaju da grade mostove između umetnosti, inovacija i zajednice, pozicionirajući Crnu Goru kao aktivnog učesnika u evropskom kulturnom prostoru i relevantnog partnera evropskih institucija u oblasti kulturne saradnje, dodao je radio Kotor.

(Beta)

