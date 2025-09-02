Modernizacija pariske Opere će koštati 450 miliona evra

Radovi na modernizaciji dve zgrade Nacionalne opere u Parizu koštaće 450 miliona evra do 2032. godine, saopštilo je danas Ministarstvo kulture Francuske.

Želja predsednika Emanuela Makrona je modernizacija zgrade Pari Garnije i Opere Bastilja. Zbog toga će one biti zatvorene jedna za drugom na dve godine: prva od sredine 2027. do sredine 2029, a druga od 2030. do 2032.

Trooškovi će biti 450,8 millijardi dolara za šest godina, od čega oko 25 odsto finansira država, saopštilo je Ministarstvo za Frans pres tokom prezentacije radova koju je u Operi Bastilja objasnila ministarka kulture Rašida Dati.

Ta zgrada arhitekte Karlosa Ota otvorena je 1989. godine zahteva i modernizaciju scenske opereme, opreme za zvuk, svetlo, video i poboljšanje prostora za rad umetnika.

Radi se o velikom projektu transformacije.

Plan je da se od 2030. godine prostor od 4.600 kvadratnih metara otvori za javnost, besplatno, sa radionicama, izložbama, prostorima za druženje.

Na jesen će biti otvoren međunarodni arhitenktonski konkurs za dizajn tog novog prostora.

Radovi će se finansirati delom od države, delom iz spostvenih rezervi a delom od donacije mecena. Dva izuzetna donatora su Šanel koji će dati 50 miliona evra i banka BNP Pariba i njena fondacija.

(Beta)

