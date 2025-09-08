Mokranjčevi dani u Negotinu od 13. septembra

Muzički festival „Mokranjčevi dani“ održaće se od 13. do 19. septembra u Negotinu, a očekuju se nastupi više istaknutih domaćih i stranih horova i solista, saopštili su danas organizatori.

Festival posvećen radu kompozotira Stevana Stojanovića Mokranjca ove godine se održava 59. put, a organizatori su najavili 25 programa, među kojima su horska takmičenja i nastupi solista iz Srbije, regiona i šire.

Očekuje se i koncert hora i orkestra Radio-televizije Srbije (RTS), kojim rukovodi dirigent Srboljub Dinić.

Najavljen je i seminar za dirigente, kao i naučna tribina sa fokusom na Mokranjčevu muziku i nekoliko promocija knjiga.

(Beta)

