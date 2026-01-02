MTV odjavio svoj program istom pesmom kojom ga je i započeo pre 45 godina

Prvi specijalizovani muzički TV kanal u svetu – MTV – okončao je za Novu godinu svoje postojanje gašenjem svih svojih programa i platformi, a poslednja pesma koja je na njemu emitovana je ista koja je bila i prva: „Video killed the radio star“, grupe Bagls (The Buggles).

Video spot za pomenutu pesmu, koji je trebalo da simbolično proglasi kraj muzičke bitke radija protiv televizije, prvi put je emitovan 1. avgusta 1981. godine.

Mada su svetske agencije objavile da je program na svim MTV programima odjavljen na isti način, izgleda da je MTV 90s, posvećen muzici iz poslednje dekade prošlog stoleća, odlučio da se razlikuje od ostalih i završio je emitovanje pesmom Spajsica (Spice Girls) – Goodbye.

Ipak, kako piše časopis People, MTV nije u potpunosti mrtav, jer će nastaviti da emituje svoje specijalizovane programe i serije, ali su kanali koji su bili posvećeni isključivo muzici završili emitovanje, a to se pre svega odnosi na Evropu, Veliku Britaniju, Australiju i Brazil.

Dodaje se da Paramaunt (Paramount) vlasnik svih kanala, nije zvanično objavio razloge gašenja programa, ali da se pretpostavlja da se radi o proceni da se više ne isplati raditi na taj način.

(Beta)

