Muke slavne lepotice: „Ugojila sam se 20 kg, ali ništa nije završilo u zadnjici“

Manekenka i autorka kuvara Krisi Tajgen uskoro će drugi put postati majka. Nedavno je na Tviteru otkrila koliko se u trudnoći ugojila i požalila se da joj ništa od toga nije završilo u stražnjici.

– Dvadeset kilograma viška i ni gram nije završio u zadnjici. Molim vas da prestanete da posramljujete nas bez zadnjice, trudimo se – poručila je supruga pevača Džona Ledženda.

S obzirom na to da se Tajgenova na društvenim mrežama može pohvaliti sa gotovo deset miliona pratilaca, ova njena poruka nije prošla neprimećeno.

up 40 pounds and not one ounce went to my butt. please stop shaming the buttless, we are trying

