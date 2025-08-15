Muzička omladina Srbije: U ponedeljak koncert mladog saksofoniste Mateje Blažića

Muzička omladina Srbije saopštila je da će u ponedeljak, 18. avgusta biti održan koncert saksofoniste Mateje Blažića u Italijanskom institutu za kulturu, u sklopu projekta namenjenog mladim umetnicima.

Koncert iz ciklusa „Ponedeljkom u Italiji“ predstaviće Blažića koji će izvoditi dela Vivaldija, Dekruka, Franka, Morisa, Šelsija i Gaisa, navodi se u saopštenju.

Taj koncert je deo projekta Mladi za mlade, koji kroz organizaciju koncerata pruža mladim umetnicima priliku da razvijaju svoju umetničku karijeru.

Ulaz je slobodan, a koncert počinje u 20.00, dodaje se u saopštenju Muzičke omladine Srbije.

(Beta)

