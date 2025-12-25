Na festivalu No Sleep u Beogradu nastupa trio hedlajnerki: Indira, Gigola i BIIA

Nakon potpuno rasprodatog izdanja iz jeseni 2024. i ovogodišnje pauze koja se itekako oseti u rejv kalendaru, dobitnik nagrade za najbolji novi evropski festival No Sleep se u Beograd vraća na proleće 4. aprila 2026. godine.

Trio hedlajnerki koje bi prepunile i jednu Dance Arenu sastaju se ekskluzivno za ovu žurku. Indira Paganotto, DJ Gigola i BIIA, tri supermoćne žene, dočekuje mlada nada domaće scene Juno, a zagreva Artcore rezident i italijanska zvezda u usponu Valentinø.

Mesto koje će i ovog puta okupiti rejvere iz celog regiona i dalje je najveći hangar Luke Beograd koji je zahvaljujući prvom No Sleep Festivalu od 2018. godine postalo glavna tačka za najveća elektronska dešavanja u ovom delu sveta.

Rane i najpovoljnije ulaznice već su u prodaji za par hiljada registrovanih fanova koji imaju priliku da ih zgrabe pre petka u podne kad će biti dostupne za sve putem sajta No Sleep festivala i GigsTix prodajne mreže.

Ovogodišnji lineup ima pravu festivalsku dimenziju koja bi mogla da prepuni i jednu Dance Arenu, a u njegovom središtu nalazi se španska tehno kraljica Indira Paganotto, jedna od žena koja je donela revoluciju u svet muzike spojivši psy trance, tehno, esid, flamenko, pa i klasičnu muziku pre nego što je to bila fora kao ove godine.

Otvorena, energična i lucidna, Indira je brzo postala omiljena kod nas, dok je u svetu nizala glavne festivalske bine i obarala rekorde prodaje u svim većim gradovima sveta.

Tu vezu dodatno je učvrstila otvorenom i javnom podrškom studentskoj borbi sa video porukom putem svog zvaničnog Instagram kanala kojeg prate milioni fanova širom sveta.

Od poslednjeg susreta domaće publike na Exitovoj Dance Areni, nastavila je intenzivan autorski rad, pa je tako krajem oktobra objavila novi singl „CRUSH”, uz video spot inspirisan Japanom, dok je prethodno veliku pažnju međunarodne scene privukla numerom „Arte (Como Amante)” u saradnji sa Nileom Rodgersom, legendarnim muzičarem i producentom poznatim po radu sa velikim svetskim zvezdama kao što su: Prince, Daft Punk, David Bowie i Madonna i mnogi drugi.

Posebnu dimenziju ovoj noći daje superaktuelna DJ Gigola, nezaobilazno ime svih festivala i najvećih žurki tokom protekle dve godine! Na jubilarnom Exitu letos bila je Solomunova gošća na Dance Areni u b2b setu sa našom Tijanom T o kojem se i dalje priča, a njen solo nastup na NSNS bini dodatno je pokazao zašto publika toliko voli ovu rođenu Berlinku.

Posle Indire, 4. aprila komandu preuzima jedina BIIA koja je ove godine zatvorila EXIT festival!

Portugalska zvezda je kupila srca naših rejvera svojim intenzivnim setom na NSNS bini. Poput svojih kohedlajnerki ove noći koja slavi žensku snagu i ravnopravan status na svetskoj sceni, i BIIA je doslovno poput vihora prozujala svetskom scenom, uživajući pohvale od Nine Kraviz do Resident Advisora.

Nadamo se da takav uspeh očekuje i Juno, mladu zvezdu iz Srbije, koju su groovy hard techno setovi u poslednjih godinu dana vodili od Sea Star do EXIT festivala, te nastupa u klubovima Drugstore i Tunnel. Autorski iskorak napravila je ove jeseni objavom trake „Twin Flame“ koju potpisuje zajedno sa The Ash, za Insane Industry Recordings, a sledeća stanica je Hangar.

Damama će se priključiti i DJ i producent Valentinø iz Đenove koji se izdvaja misionarskim pristupom savremenom technu. Kao osnivač Mantra Cluba, jednog od značajnih prostora za razvoj lokalne techno scene u Italiji, Valentinø godinama gradi zvuk i identitet koji danas pronalazi prirodno mesto u okviru ARTCORE estetike, što prikazuje i njegov EP „Baba Baby“.

Prvi kontingent ulaznica za No Sleep žurku biće pušten u prodaju u petak u podne, po poklon cenama sa 40% popusta od 2490rsd, i biće dostupan u veoma ograničenom broju.

Ulaznice za sebe i svoju ekipu publika može obezbediti putem zvaničnog No Sleep sajta, kao i direktno kroz prodajnu mrežu GigsTix.

