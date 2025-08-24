Na festivalu sportskog filma na Zlatiboru prikazan film o fudbalskom treneru Ivici Osimu

U Kulturnom centru „Zlatibor“ večeras je prikazan dokumentarni film „Bulevar Ivice Osima“, o fudbalskom treneru Ivanu Ivici Osimu.

Film u kome je nartor Osim, govori o njegovom detinjstvu i ranoj mladosti, nekadašnjem Starom Hrasnom u Novom Sarajevu, a današnjem Bulevaru Ivice Osima.

Autor filma Muhamed Bikić i novinar Federalne televizije u čijoj produkciji je film i rađen, kazao je da je film „korporacija“ svega što su uradili proteklih 10 godina, kao inicijatori da se bivša Zvornička ulica preimenuje u Bulevar Ivice Osima.

„Cela dešavanja o legendarnom Ivici Osimu, i o čemu je i on pričao, to je u samom tom Bulevaru, nekadašnjem Hrasnom, gde je on odrastao, napravio svoje prve i životne i nogometne korake“, kazao je Bikić agenciji Beta.

Osim je bio igrač i trener Fudbalskog kluba Željezničar, a Bikić je istakao da je taj klub danas na adresi „Bulevar Ivice Osima“ 27.

„Prvi put sam ga video kad je Željezničar dolazio u Beograd i tad sam ga zavoleo, imao je šarm u igri i na kraju krajeva i ja sam otprilike postao takav igrač“, rekao je bivši fudbaler i trener Vladimir Petrović Pižon agenciji Beta.

Istakao je da je Osim uvek bio neposredan, da je „normalno“ govorio i da ništa nije uveličavao.

Dodao je da je Festival sportskog filma značajan i da „treba više toga prikazivati“.

„Ovaj festival na Zlatiboru mnogo znači, ja sam ovde video posle ne znam koliko godina Horvata (Hrvoje) rukometasa, koji je meni isto bio drag kao igrač, čovek je zračio nečim, ja sam ga voleo“, kazao je on.

(Beta)

