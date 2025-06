Na jubilarni EXIT stižu legende elektronskog zvuka, kao i lideri nove generacije

Neki to zovu hodočašćem. Mnogi tvrde da je to najbolji plesni podijum na svetu. A kada jednom zakoračiš – značeš da si kod kuće.

Obeležavanje 25. godina EXIT festival nikada nije bilo emotivnije i hrabrije, a zasigurno je potvrdilo jednu stvar – da su ljubav i sloboda ono što nam je svima najvažnije. Zato će ovog jula svaka pesma zvučati glasnije, svaki drop udariti snažnije, a svaki zagrljaj na podijumu trajati duže jer svi znamo da je ovo EXIT koji ćemo pamtiti zauvek. Upravo zato će ove godine, monumentalna Dance Arena i kultna NSNS bina, uz više od 45 izvođača, još jednom potvrditi zbog čega predstavlja epicentar globalne muzičke elektronske scene.

Na jedan od najvećih plesnih podijuma, Exitovu Dance Arenu, ovog jula stižu najtraženiji svetski izvođači današnjice – Eric Prydz, Boris Brejcha, Amelie Lens, Nina Kraviz, Sara Landry, kao i Yousuke Yukimatsu. Petnaest godina nakon svog prvog nastupa na EXIT festivalu, i četiri godine od istorijskog, petočasovnog seta kojim je obeležen prvi veliki post-pandemijski festival na svetu, nekrunisani kralj Ibize Solomun vraća se na mesto koje zove svojim domom – na Exitovu Dance Arenu, u hram elektronske muzike. Uz njega, po prvi put, dolazi i premijerni Diynamic showcase koji donosi žanrovsku lepezu i budućnost globalne elektronske scene zajedno sa Mau P, DJ Gigolom, Tijanom T, Dj-icom Ogazón i Lannom.

Dve techno sile nove generacije, Indira Paganotto i Sara Landry, zajedno donose ekskluzivan b2b set kojim će simbolično zaokružiti 25 godina zatvoriti Arenu – i zauvek ovekovečiti jedan od najvažnijih trenutaka u istoriju EXIT festivala! Jak program monumentalne Dance Arene, pojačavaju britanski house majstor Hot Since 82, kao i istaknuti predstavnici regionalne scene – Coeus, Space Motion, Innēr Sense, Tebra i Laris.

Svi oni se pridružuju ranije objavljenim izvođačima koji će nastupiti na Glavnoj festivalskoj bini. Prve festivalske večeri publiku će osvojiti rodonačelnik EDM scene i globalna superzvezda Tiësto. U okviru premijernog izdanja Rebel Rave koncepta, u petak 11. jula stižu titani svetske elektro scene – legendarni The Prodigy, zajedno sa predvodnicima nove rave generacije: techno zvezdom I Hate Models, techno-metal duom Lorenza Raganzinija i Paola Ferrare u poslednjem zajedničkom b2b setu, uz Tryma.

NSNS refreshed by Heineken bina postaje epicentar klupskih dešavanja uz spektakularni fabric takeover koji predvode RPR Soundsystem ekipa – Rhadoo, Petre Inspirescu i Raresh, Bobby., Sonja Moonear i Runy. U najdublji rov Petrovaradinske tvrđave stižu i amsterdamska DJ-ica KI/KI, tehnometal dvojac Lorenzo Raganzini i Paolo Ferrara u svojim zasebnim solo setovima. Program kultne bine proširiće i talas umetnika koji pomeraju granice savremene klupske muzike – live performer Shtuby, berlinska umetnica DJ Gigola u svom samostalnom setu, francuska DJ-ica Miley Serious, BIIA, Cole Knight, kao i domaći predstavnici Juno, Balša b2b Dažbog, Asarri b2b Katalina, Dejan Milićević, Stormmm i Mdngt.

Jubilarni EXIT festival održaće se od 10. do 13. jula, a četvorodnevne festivalske ulaznice trenutno su dostupne po promo ceni od 8.490 dinara, uz popust od 50 odsto. Jednodnevne ulaznice mogu se kupiti po promo ceni od 3.690 dinara, uz 30 posto popusta. Aktuelne cene ulaznica dostupne su do utorka, 24. juna, do ponoći. Ulaznice su dostupne na zvaničnom sajtu exitfest.org, kao i na svim Gigs Tix prodajnim mestima i online.

(Beta)

