Na ovogodišnjem Berlinalu dva kratkometražna filma srpskih rediteljki

U takmičarskom programu 76. Berlinskog međunarodnog filmskog festivala nalaze se dva filma iz Srbije, autorki Jelice Jerinić i Mine Simendić, koji će na toj smotri imati svoje svetske premijere.

Film „Imaginarni brojevi“ Jelice Jerinić uvršten je u takmičarski program „Generation Kplus“ i prati priču učenice Mirne i njenog oca, koji putuju u Niš kako bi ona učestvovala na republičkom takmičenju iz matematike i obezbedila sebi mesto u jednoj prestižnoj školi.

Uloge tumače Goran Bogdan i Maša Radusin.

Film „This Desirable Device“ mlade rediteljke Mine Simendić uvršten je u kategoriju „Forum Expanded“.

„Istražujući moć koja dolazi sa jezikom samim, (i) vrednost sredstva, a ne značenje, umetnik razmatra stvarnu cenu emigracije u bolji život, dok radi u restriktivnoj političkoj klimi“, navodi se na sajtu festivala u opisu filma.

Berlinale je jedan od najvećih međunarodnih filmskih festivala i ove godine se održava od 12. do 22. februara.

Festival će otvoriti film „Nema dobrih ljudi“ (No Good Men) avganistanske rediteljke Šahrbanu Sadat.

(Beta)

