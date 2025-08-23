Na Zlatiboru održana revijalna vožnja oldtajmera u okviru Međunarodnog festivala sportskog filma

Na Zlatiboru je večeras, u okviru trećeg dana 14. Međunarodnog festivala sportskog filma, organizovana revijalna vožnja oldtajmera, pred prikazivanje filma „Prva klasa: pun gas“.

U jednom od oldtajmera bio je i scenarista filma Rade Ćosić, koji ujedno tumači i glavnu ulogu.

Ćosić je kazao da je ideja za film nastala tokom korone i iz želje da se u srpskoj kinematografiji, pored Nacionalne klase nađe još jedan film za zaljubljenike u automobile i trke.

„Kod nas nijedan film, osim Nacionalne klase nije posvećen nešto automobilima u tom smislu, hteo sam da napravim nešto kao ‘Fast and Furious’, da ima malo više automobila za nas koji volimo da vidimo dobar automobil i da se provozamo“, kazao je Ćosić agenciji Beta.

Film Prva klasa: pun gas, prema rečima Ćosića, namenjen je za sve uzraste, nema ograničenja, a u Nemačkoj i Austriji dobio je dozvolu za 9+ uzrast.

„Film nema scena nasilja, nema seksualnih scena, nema psovki u velikoj meri, koje utiču na to da rejting poraste, nema krvi. Ima sve što ima jedan život“, rekao je on.

Film Prva klasa:pun gas počeo je u 20:45 sati. Tokom današnjeg dana Festivala u Kulturnom centru Zlatibor prikazivani su filmovi „Amazonke sa Đetinje“, „Evo gola“, „Bijelo plavi“, kao i kratki filmovi „Tim koji pobeđuje“, „Teraj Simo“ i „Runda 13“.

Na glavnom trgu na Zlatiboru u 19.00 održan je dečiji Trkački dan.

(Beta)

