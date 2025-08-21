Na Zlatiboru otvoren 14. Međunarodni festival sportskog filma

Na Zlatiboru je večeras otvoren 14. Međunarodni festival sportskog filma pod sloganom „Kad je sport život, a život postane priča“, u okviru kog će biti prikazano 26 filmova.

Predsednik Opštine Čajetina, Milan Stamatović rekao je da festival doprinosi da Zlatibor bude „vidljiviji“ kroz sport i filmove.

„Pre nekoliko godina smo krenuli da radimo na sportskoj infrastrukturi, da se ne zaboravi šta su naši sportisti uradili u proteklim godinama i ovim festivalom beležimo šta se desilo u srpskoj istoriji“, kazao je Stamatović.

On je ocenio da treba sportsku infrastrukturu podići na viši nivo, izgraditi još terena i sportakih hala.

U fokusu festivala je, kako je istaknuto i obeležavanje 30 godina od osvajanja šampionske titule Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Atini.

Program festivala otvoren je filmom o košarkaškom kampu „Aleksandar Nikolić“, koji je dobitnik priznanja za životno delo „Gold gondola“.

Priznanja za životno delo dodeljena su i fudbaleru Momčilu Moci Vukotiću (posthumno), džudisti Vuku Rašoviću, bokseru Fazliji Šaćiroviću, rukometašu Hrvoju Horvatu, legendi moto sporta Dragoslavu Kuletu Perišiću, košarkašu Žarku Paspalju i sportskom novinaru Saši Ilijoskom.

Povelju Heroj sporta i života „Nataša Kovačević“ dobio je paraolimpijac Aleksandar Radišić.

„Svako priznanje je poštovanje onoga što si uradio u životu, ovde su sve veliki asovi, biti deo toga je definitivno, to ti pokrene misao. Naše vreme je bilo specificno, dešavalo se u nekim lošim momentima. Sve što je zadesilo Jugoslaviju, politika nam je onemogućila da onda uradimo neverovatne stvari, ali s druge strane ta 1995. je melem na ranu za sve što smo pretrpeli“, rekao je novinarima, košarkaš Žarko Paspalj.

Komentarišući predstojeće Evropsko prvenstvo u košarci, Paspalj je kazao da je optimista i da je „sjajna“ ekipa u pitanju.

„Mislim da neće biti problema, favoriti smo, šanse da se drugačije nešto desi jako su male“, rekao je on.

Rukometaš Hrvoje Horvat je istakao da mu nagrada mnogo znači i da je to prva nagrada za životno delo.

„Zahvaljujem mojim saigračima, reprezentativcima, bez njih ne bih uspeo. Rukomet je danas na određeni način postao brži u jednom smeru, a u drugom grublji“, kazao je novinarima Horvat.

Istakao je da prati rukomet i naveo da je Jugoslavija bila moćna, jer sve njene bivše zemlje učestvuju na svim prvenstvima.

Na festivalu su se predstavili igrači Košarkaškog kluba Zlatibor za predstojeću sezonu.

Publika gleda prenos košarkaške utakmice Srbija – Slovenija, a nakon toga će biti prikazan film Gorana Anđelkovića „Prvi šampionski Balkon“.

Najavljeno je da će drugog dana festivala, 22. avgusta, biti premijerno prikazan film „Brate“ o košarkašu Dejanu Milojeviću.

Trećeg dana festivala, 23. avgusta od 19.00 sati biće organizovan trkački dan na Kraljevom trgu na Zlatiboru, zatim će revijalna vožnja oldtajmerima početi u 19.45 ispred Kulturnog centra na Zlatiboru, kao uvod u film „Prva klasa pun gas“.

Poslednjeg dana festivala, 24. avgusta od 18:30 časova biće dodeljene nagrade najboljim filmskim ostvarenjima prikazanim prethodnih dana, a biće i prikazan film „Moca“, kako je istaknuto, jedna od najlepših fudbalskih priča.

Ovogodišnji žiri festivala su filmski reditelj Zoran Pavljašević, viši stručni saradnik Jugoslovenske kinoteke Marijana Terzin Stojčić i novinar Aleksandar Avramović.

Međunarodni festival sportskog filma osnovali su 2011. godine opština Čajetina, Turistička organizacija Zlatibor i „Maja film“, čiji je izvršni organizator Udruženje Međunarodni festival sportskog filma Zlatibor.

(Beta)

