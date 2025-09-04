Na Zlatiboru otvoren prvi Nacionalni festival filma i televizije

Na Zlatiboru je sinoć, projekcijom filma „Sedef-magla“ nedavno preminulog reditelja Milorada Milinkovića, otvoren prvi Nacionalni festival filma i televizije (NAFFIT) koji će trajati do 7. septembra.

Kako su saopštili organizatori, festival je otvorio ministar kulture Nikola Selaković koji je ocenio da je ta manifestacija „prirodna i preko potrebna inicijativa za domaću kinematografiju i televizijsku produkciju“.

„Decenijama naši autori nisu imali nacionalni prostor i vreme u godini kada bi mogli da predstave svoja dela i mere svoj kreativni domet. Od večeras Zlatibor, planinski biser Srbije, dobija novo kulturno obeležje koje će trajati i razvijati se na dobrobit cele srpske kulture“, naveo je ministar.

Ocenio je da je NAFFIT, čiji su domaćini i Nova Varoš i Priboj, „odgovor na potrebu da kultura prestane da se razvija stihijski i da konačno dobije strateški pravac“.

„Srpska kinematografija rođena je davne 1911. godine, kada je čuveni glumac Čiča Ilija Stanojević snimio prvi srpski film ‘Život i delo besmrtnog vožda Karađorđa’. Od tih prvih kadrova do savremenih ostvarenja, srpski film je stvorio dela duboko urezana u kulturno pamćenje našeg naroda“, naveo je Selaković.

Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović najavio je da će ta lokalna samouprava, kao i opštine Nova Varoš i Priboj, i ubuduće izdvajati sredstva za održavanje festivala.

„Želimo da svi upoznaju prirodne lepote našeg kraja i da u ovakvom okruženju zaživi kulturna manifestacija od nacionalnog značaja. Zlatibor je ove godine domaćin mnogim manifestacijama, a možemo se pohvaliti infrastrukturom i spremnošću da ugostimo sve posetioce i učinimo ono što je najbolje za naše građane i turiste“, naveo je Stamatović.

Na repertoaru festivala su najnovija domaća filmska i televizijska ostvarenja među kojima su „Sedef-magla“, zasnovana na istinitom događaju o pokušaju atentata na kralja Milana Obrenovića 1882. godine, zatim „Izolacija“, „Volja Sinovljeva“, „Madbrik: Kult mrtvih“, „Majka Mara“, „Poslednji krug momci“, „Prva klasa Pun gas“ i „Megdan“.

Publika će moći da vidi i ostvarenja mađarske kinematografije „Semmelweis“, „How Could I Live Without You“ i „Ruben Brandt“.

Nagrade će biti dodeljene za najbolji scenario i režiju za film i seriju, glumačka ostvarenja u obe kategorije, najboljeg direktora/ku fotografije, scenografiju, kostim, šminku/masku, montažu, dizajn zvuka, muziku, debitantski film, kao i za najbolji film i najbolju seriju festivala.

Ukupan nagradni fond festivala iznosi 15 miliona dinara.

(Beta)

