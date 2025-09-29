Nagrada Delegacije EU i Evrope Nostre Incijativi Ansambl Generalštab

Ovogodišnja nagrada „Heroji nasleđa“ Evrope Nostra Srbija i Delegacija Evropske unije u Srbiji dodeljena je Inicijativi „Ansambl Generalštab“ jednoglasnom odlukom žirija.

Inicijativa „Ansambl Generalštab“, neformalna grupa studenata i stručnjaka u borbi za očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa Srbije je nastala kao odgovor na ugrožavanje statusa tog dobra kulture, a javno su je najvidljivije predstavljali studenti i studentkinje bogradskih fakulteta Primenjenih umetnosti i Arhitekture.

U saopštenju piše da je „fokus aktivizma Ansambla Generalštab bio na nedovoljno prepoznatim ili ugroženim primerima arhitektonskog nasleđa kao što su Beogradski sajam, a posebno zgrada Generalštaba – remek-delo arhitekte i akademika Nikole Dobrovića i simbol kolektivnog sećanja Beograda“.

Šef Delegacija Evropske unije u Srbiji, ambasador Andreas fon Bekerat je izjavio da se Inicijativa „Ansambl Generalštab“ istakla „odbranom nasleđa i promovisanjem javnog angažovanja“.

„Evropska unija prepoznaje ključnu ulogu građana i njihovih pojedinačnih napora u očuvanju kulturnog nasleđa. Među mnogim odličnim kandidatima, ovogodišnji pobednici su se istakli ne samo odbranom nasleđa, već i promovisanjem širokog javnog angažovanja i podržavanjem važnosti vladavine prava. EU ostaje čvrsto posvećena očuvanju i proslavljanju jedinstvenog nasleđa kulture Srbije kao sastavnog dela našeg zajedničkog evropskog nasleđa“, rekao je Beket.

Nagradu „Heroji nasleđa“ ustanovili su, u okviru Dana evropske baštine, Evropa Nostra Srbija i Delegacija Evropske unije u Srbiji za lični doprinos u oblasti nasleđa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com