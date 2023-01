Najveći skandali kraljevskih porodica: Sin se odrekao oca, princeza se udala za šamana

Biografija princa Harija beleži rekorde u prodaji i još uvek puni naslovne strane novina širom sveta. Hari je uspeo da još malo naruši kredibilitet kraljevske porodice, ali pritom verovatno i dobro zaradi.

View this post on Instagram

Britanska kraljevska porodica jedinstvena je po tome što je uspela da postane rijaliti šou na internacionalnom nivou. Ipak, i druge kraljevske porodice u Evropi i svetu imaju sukobe i skandale koji jetko dođu do publike izvan matičnih zemalja.

Pre aktuelnog španskog kralja Felipea VI, Španijom je (uslovno rečeno) vladao Huan Karlos I. Kraljevska porodica je prilično omiljena u španskoj javnosti, ali početkom 2010-ih su procurili ozbiljni problemi.

Huan Karlos povukao se 2014., nakon nekoliko optužbi i skandala. Prvi se dogodio kad se 2012. vratio s izleta iz Bocvane sa slomljenim kukom – kralj je otišao tamo na safari u lov na slonove. Kao što je poznato, slonovi su ugrožena vrsta, a njihovo ubijanje već odavno se smatra pogrešnim i nehumanim.

View this post on Instagram

Nakon ovog otkrića brojni mediji objavili su stariju sliku kralja s ubijenim slonom, a on se izvinio. Ova priča došla je u prilično nezgodno vreme – 2011., samo nekoliko meseci pre spornog safarija, kraljev sin Injaki Urdangarin optužen je za pranje novca.

Urdangarin je optužen da je oprao čak šest miliona evra preko neprofitne organizacije – osuđen je 2017., kada je dobio skoro šest godina zatvora i kaznu od 512 hiljada evra.

Huan Karlos je abdicirao, ali tu nisu završili njegovi problemi. 2020. je bivši kralj završio pod istragom o korupciji – navodno je 2008. dobio oko sto miliona evra od kralja Abdulaha iz Saudijske Arabije koje je nakon toga prebacio na račun ljubavnice na Bahamima. Novac je trebalo da posluži kao mito za izgradnju brze pruge u Saudijskoj Arabiji.

Huan Karlos je napustio zemlju, a Felipe se odrekao nasledstva i ukinuo mu godišnju naknadu od dvestotinak hiljada evra.

O norveškoj kraljevskoj porodici, kao i o većini njih, javnost po pravilu ima visoko mišljenje. Kralj Harald, na vlasti još od 1991. godine, poznat je kao skromni progresivac uz kojeg se ne vežu nikakvi skandali. Deca su ipak ispala nešto drugačija.

View this post on Instagram

Norvešku javnost verovatno je najviše užasnulo venčanje princa Haakona i notorne Mette-Marit. Prva negativna stvar bila je što nije imala kraljevske krvi nego je bila obična pučanka, ali to je bila najmanja smetnja.

Mette-Marit, blago rečeno, dolazila je iz potpuno drukčijeg okruženja od kraljevskog dvora. Njen otac, nezaposleni bivši novinar u lokalnom listu, nakon razvoda s njenom majkom oženio je striptizetu. Trebalo joj je čak šest godina da završi srednju školu, nakon čega je radila kao konobarica i redovno posećivala razuzdane tehno žurke. Imala je i dete s osuđenim dilerom kokaina, a u brak s princom Haakonom došla je kao samohrana majka.

Drugo norveško venčanje koje je izazvalo javnu sablazan dogodilo se prošle godine. Marta Luiz, norveška princeza, nakon razvoda s piscem Arijem Behnom 2017. odlučila je da se uda za Dureka Verretta, samoprozvanog šamana.

View this post on Instagram

Durek Verrett, kao i Mette-Marit, vrlo je zanimljiv (ali ne u pozitivnom smislu). Za sebe tvrdi da je reinkarnirani faraon iz Egipta, a bio je i u zatvoru zbog ilegalne zabave u napuštenoj kući koja se onda zapalila. U zatvor je uspeo da strpa svoju bivšu ženu, koju je prijavio kao ilegalnog imigranta u Americi 2008.

2019. je objavio knjigu u kojoj, kao i većina gurua instantne duhovnosti, lupa nepodnošljivu količinu gluposti i prelazi sve granice dobrog ukusa. Tako je unutra napisao da deca dobijaju rak jer to žele, a hemoterapija je samo način da doktori zarade pare.

Prema Verrettu, seksom se bude podzemni duhovi koji ostavljaju tragove na ženinoj vagini – naravno, odmah možete kupiti i uputstva s vežbama koje ih mogu isterati. Tvrdi i da može da cepa atome i umanji nečiju starost. Nakon javnog zgražanja, Verrett je odgovorio da ga ljudi kritikuju jer je crnac, a oni rasisti. S obzirom na sve navedeno, u to je prilično teško poverovati.

Ni princeza Marta nije baš klasična predstavnica kraljevske porodice. Od 2007. do 2018. je vodila sopstveni biznis, “školu anđela” u kojoj je ljudima pomagala da komuniciraju s anđelima i pokojnicima. Za anđele kaže kako su “bića svetlosti, čiju prisutnost jako oseća i koji joj daju snagu i ljubav”. 2022. se potpuno odrekla dvorskih dužnosti kako bi se ona i Derek potpuno posvetili modernom šamanizmu i drugim new age nebulozama, piše Index.hr.

Porodica Grimaldi, vladajuću u Monaku, tradicionalno su pratile tragedije. Njihov zvezdani status počeo je 1956., kada je princ Renije III oženio američku glumicu Grejs Keli. Ona je u to doba važila za jednu od najlepših žena sveta i zajedno su imali troje dece, ali je poginula 1982. u tragičnoj automobilskoj nesreći.

View this post on Instagram

Njihova najstarija ćerka, Karolina, razvela se od bankara Filipea Džunota jer nisu mogli da imaju decu – dobila ih je tek s drugim mužem. I on je tragično poginuo, nakon što se sportskim brodom zabio u obalu.

Druga ćerka, Stefani, razvela se od muža nakon što ga je ulovila sa ženom koja je imala titulu Mis toples Belgije. Sve u svemu, niko nije uspeo da održi dobar i srećan brak, što se često povezuje s navodnim prokletstvom porodice.

Za razliku od tragedija, verovatno najveći ljubavni cirkus napravio je aktuelni princ Albert. 2005. godine, DNK testom je potvrđeno je da je otac deteta koje je napravio stjuardesi kompanije Air France. Iduće godine otkrilo se još jedno dete – ovaj put s američkom agenticom za nekretnine Tamarom Rotolo.

View this post on Instagram

2020. je stigla i treća tužba od strane Brazilke, koja tvrdi da je s Albertom imala dete 2005. godine. Ta optužba je bila posebno neprijatna, jer je u to vreme Albert već bio u vezi s princezom Šarlin. Pozvao se na imunitet, ali prema pisanju tabloida, kućni odnosi mu od tada nisu naročiti.

Nisu skandali vezani samo za evropske kraljevske porodice. Na Tajlandu se već nekoliko godina odvija politička kriza uzrokovana naslednikom Rame IX, kralja koji je bio na čelu države punih sedamdeset godina.

Za Tajland treba razumeti kontekst u kojem kralj ima puno veća ovlašćenja nego u preostalim evropskim monarhijama, gde kraljevska porodica ima uglavnom paradnu ulogu. Trenutni kralj najbogatiji je monarh na svetu, s bogatstvom koji se procenjuje između 30 i 70 milijardi dolara.

Rama je bio kompleksan lik s brojnim pozitivnim i negativnim potezima, ali je za Tajlanđane predstavljao mir i stabilnost. Takvo poverenje je nestalo njegovom smrću.

View this post on Instagram

Vrlo brzo se videlo da je Vajiralongkorn, sin koji je 2016. došao na presto, smanjenih kapaciteta i nesposoban za poziciju na kojoj se našao. Navodno je i pokojni kralj Rama želeo da presto preuzme njegova ćerka, ali su zakoni to zabranjivali.

Vajiralongkorn je u mladosti bio na glasu kao plejboj i zavisnik od kocke, a tokom svog prvog braka uspeo je napraviti čak petoro dece svojoj ljubavnici, koju je oženio tri godine nakon raspada službenog braka. Tada je rekao da je za razvod kriva isključivo njegova žena, jer “previše igra ping-pong”.

Ni brak s drugom ženom nije trajao dugo, a od nje je oteo svoju ćerku i vratio je iz Engleske u Tajland. Odrekao se sinova koji su stali na stranu majke.

U međuvremenu je Vajiralongkorn nastavio da ređa razne diplomatske skandale, kao što je blokiranje japanske avijacije i bahato ophođenje prema delegatima. Među sramotama se istakao video iz 2001., u kojem njegova treća žena u toplesu hrani njihovu pudlicu. Istu pudlicu kralj je postavio kao šefa tajlandskog ratnog vazduhoplovstva.

Poslednjih nekoliko godina tajlandski kralj često je u Nemačkoj, gde su ga fotografi ulovili u crop topu i prekrivenog tetovažama. Od tamo vodi gvozdenu politiku, pa je tako 2017. jedan Tajlanđanin zatvoren na 35 godina jer je kritikovao monarhiju preko Fejsbuka.

Meet the new king of Thailand crown prince Maha Vajiralongkorn who wears crop tops and has fake tattoos… pic.twitter.com/GWr7AxBfzw

— The Muthoka® (@MuthokaTito) October 15, 2016