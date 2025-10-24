Narodno pozorište u Beogradu završilo deo radova, sledeće nedelje odluka o nastavku repertoara

Narodno pozorište u Beogradu saopštilo je danas da je u protekle tri nedelje preduzelo niz aktivnosti u cilju otklanjanja svih nepravilnosti utvrđenih tokom inspekcijskog nadzora Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), kao i da će naredne nedelje, nakon 29. oktobra, biti jasnije kada će biti nastavljena redovna repertoarska sezona predstava.

Upravni odbor tog pozorišta naveo je u saopštenju na svom sajtu da Narodno pozorište nastavlja svoje umetničke aktivnosti van zgrade, dodajući da su tokom oktobra umetnički ansambli imali niz izvođenja na scenama drugih pozorišta, kao i da će se ta praksa se nastaviti i u novembru i decembru.

„Deo preporučenih mera već je uspešno realizovan. Evakuacioni putevi su raščišćeni i očišćeni čime je u značajnoj meri povećan nivo bezbednosti zaposlenih. Nadležne službe su maksimalno angažovane na otklanjanju svih nedostataka u Planu zaštite od požara, u skladu sa preporukama nadležnih institucija“, navodi se u saopštenju Upravnog odbora tog teatra.

Dodali su i da je pozorište ušlo u postupak javne nabavke usluge provere sistema za zaštitu od požara, što podrazumeva poštovanje propisanih procedura i zakonom utvrđenih vremenskih okvira.

Prema njihovim rečima, preduzete aktivnosti omogućile su ansamblu Baleta Narodnog pozorišta da nastavi sa pripremama za premijeru baleta „Don Kihot“, čije izvođenje je planirano do kraja godine.

U skladu sa svim pokrenutim aktivnostima, kako je naveo Upravni odbor, očekuje se da će nakon 29. oktobra (uslovljeno tokom postupka javne nabavke) biti jasnije definisane smernice i rokovi u pogledu nastavka redovne repertoarske sezone.

„Narodno pozorište u Beogradu naglašava da je zaštita bezbednosti u zgradi pozorišta složen i zahtevan proces, ali da se doslednom primenom svih zakonom propisanih mera i standarda taj rizik svodi na minimum“, piše u saopštenju.

Ansambl Opere, kako su dodali, planira veći broj koncerata u gradovima širom Srbije, ansambl Drame nastavlja sa gostovanjima i učešćem na festivalima u zemlji i regionu, dok će ansambl Baleta, pored priprema za premijeru „Don Kihota“, realizovati i koncertne nastupe u više gradova Srbije.

„Uprava Narodnog pozorišta moli publiku za razumevanje i strpljenje i zahvaljuje na podršci koju pruža umetnicima i instituciji u ovom periodu“, piše u saopštenju.

(Beta)

