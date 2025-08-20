Nema ponosa u genocidu: Projekcija filmova umetnika iz Palestine 2. septembra u Beogradu

Filmovi umetnika i umetnica iz Palestine i sveta biće prikazani u utorak, 2. septembra u Beogradu u okviru programa „Nema ponosa u genocidu“.

Program obuhvata različite filmske žanrove – od eksperimentalnog filma do animacije – sa ciljem da se umetnost postavi u središte otpora i borbe za slobodu, saopšteno je iz Instituta za medije i različitosti – Zapadni Balkan koji organizuje projekcije.

Filmovi će biti prikazani u Kafe baru 16 (Cetinjska 15a) od 18 časova.

„Svakodnevno svedočimo rastu represije i nasilja – genocidu nad palestinskim narodom, rastućim desničarskim politikama koje napadaju migrante/kinje, manjine, kao i osnovna ljudska prava“, naveli su iz Instituta.

„Nema ponosa u genocidu“ (No Pride in Genocide) je globalna inicijativa koja okuplja umetnike i umetnice, kolektive i zajednice širom sveta u osudi izraelskog, ali i svakog drugog pinkvošinga, brisanja palestinskog identiteta i genocida nad palestinskim narodom.

„Ovim programom izražavamo solidarnost sa (kvir) Palestincima i Palestinkama i podsećamo da pravda ne može postojati ako se posmatra samo kroz jedno pitanje. Sve naše borbe su povezane – borba protiv okupacije, protiv homofobije, transfobije, rasizma, mizoginije i kapitalističke eksploatacije deo su iste zajedničke borbe za slobodu i dostojanstvo“, dodaje se u saopštenju.

Program je dostupan na sajtu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com