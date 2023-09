Nema spavanja, Beograde: EXIT dovodi vodeći svetski DJ duo ARTBAT na veliku No Sleep žurku

Iako smo navikli da EXIT svake jeseni svoj besani No Sleep vikend proširi na desetine lokacija širom Beograda, sva snaga No Sleep zajednice ove godine biće koncentrisana na jednom mestu i jednoj noći. Ljubitelji elektronske muzike iz celog regiona okupiće se 11. novembra u Luki Beograd da dočekaju vodeći svetski DJ duo ARTBAT! Biće to njihov prvi nastup pred domaćom publikom posle dve godine od velikog zatvaranja EXIT festivala, kada su u trosatnom setu držali sve na nogama do 9 časova ujutro.

Još atraktivnih izvođača za veliku beogradsku No Sleep žurku biće ubrzo objavljeno, a prve ulaznice u prodaju stižu već sutra, tačno u podne! Tada će prvi, veoma ograničen kontingent regularnih ulaznica moći da se ulovi po poklon ceni od 1.590 dinara, dok će i prve VIP ulaznice koštati 2.790 dinara ili gotovo duplo manje od svoje finalne cene, na No Sleep sajtu, Gigs Tix prodajnim mestima i online.

No Sleep platforma, čiji su temelj neumorni rejveri i rejverke, ove godine predstavlja show koji će svojim jedinstvenim osećajem za snažan i emotivan techno najbolje predvoditi producentski tandem genijalaca Artur i Batish, čija imena čine to moćno ime ARTBAT. Njihov uspon na vrh svetske scene išao je prilično strelovito uz naizgled jednostavnu formulu – svakih mesec dana novi hit! Vrlo brzo su dostigli status apsolutnih hedlajnera svih festivala, te uspeli da sa svojom prepoznatljivom muzikom stignu do radijskih top lista, istovremeno ostajući verni svojim korenima u psy-trance, techno i progressive house žanrovima.

Njihov legendarni nastup iznad Rio de Žaneira, gde su snimili jedan od najimpresivnijih Cercle setova, oduvao je svetsku scenu činjenicom da su nizali samo svoje numere, za koje se ni danas ne zna koja je veća ili uticajnija. Mixmag ih je proglašavao Zvezdama godine, a redovno osvajaju titulu Najprodavanijih izvođača na platformi Beatport, koju su potvrdili i prošle godine, zahvaljujući mega-numerama kao što su „Age Of Love“ (Rave Remix), „Horizon“, „The Best Of Me“ (feat. Sailor & I). Njihov aktuleni hit singl „Coming Home“, ugostio je pevača Johna Martina kojeg generacije pamte po čuvenoj pesmi „Don’t You Worry Child“, koju je proslavila Swedish House Mafia.

Iako su počeli kao hitmejkeri na etiketama Afterlife i Solomunovom Diynamic-u, od 2021. izdaju za sopstvenu izdavačku kuću UPPERGROUND, sa koje nam ovih dana u uši ulazi sveže objavljeni, monumentalni singl „Artefakt“. Poznati po dubokim deonicama i upečatljivim vokalima, takve pesme i obrađuju, praveći od njih remek dela po drugi put. Među njima su „Returning to Oz“ (Monolink), „Keep Control“ (Sono), „What Else Is There?“ (Royksöpp) i „All That Matters“ (Kölsch). Pesma koju iznova i iznova opisuju kao prekretnicu u karijeri je „Mandrake“, koju je Richie Hawtin vrteo u mnogim svojim setovima, dok je njihova saradnja sa WhoMadeWho i Camelphat izbacila hitove celih sezona na Ibici – „Closer“ i „For A Feeling“, koja je mnoge održala u teškim uslovima pandemijskih zatvaranja. Tokom turneje često premijerno izbace nove, još neobjavljene dragulje i sasvim izvesno će i klipovi iz Beograda da obiđu planetu dok fanovi širom sveta traže „ID“ od pesme.

Ulaznice za veliku No Sleep žurku će biti dostupne na No Sleep sajtu, Gigs Tix prodajnim mestima i online, od sutra, 29. septembra, počev od 12:00. Veoma ograničen kontingent regularnih ulaznica moći će da se ugrabi po poklon ceni od 1.590 dinara, dok će i prve VIP ulaznice koštati 2.790 dinara ili gotovo duplo manje od svoje finalne cene.

(Beta)

