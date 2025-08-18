Nemački metal bend Blajnd gardijan 24. avgusta u Beogradu

Nemački metal bend Blajnd gardijan (Blind Guardian) nastupiće 24. avgusta u Hangaru Luke Beograd.
U glavni grad Srbije vraćaju se nakon deset godina, u okviru evropske turneje „God mašin“ (The God Machine), saopštili su organizatori.
Karte po ceni od 4.300 dinara mogu se kupiti na sajtu Gigstiksa.
Blajnd gardijan je osnovan krajem 1984. godine, a njihov početni zvuk bio je prepoznatljiv po spid metal elementima.
Temelje benda činili su vokal i basista Hansi Karš, lead gitarista Andre Olbrh, ritam gitarista Marcus Derk i bubnjar Tomas Štauh. Naknadno im se pridružio Markus Zipen.
Njihove pesme karakterišu epski tekstovi inspirisani književnošću, mitologijom i fantastikom.
Bend se smatra pionirom pauver metala i jednim od prvih koji je u ovaj žanr uveo kompleksne orkestralne aranžmane i zborske vokale.
Na koncertu će promovisati novi album, koji sublimira njihov celokupan put i evoluciju kroz 40 godina stvaranja.
Dan ranije nastupaju u zagrebačkoj Tvornici kulture.
