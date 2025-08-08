Neno Belan, Senida, Mile Kekin i Zoster na festivalu Art Front u Sremskoj Mitrovici

Neno Belan, Senida, Mile Kekin i Zoster neki su od izvođača na ovogodišnjem festivalu Art Front u Sremskoj Mitrovici.

Treće izdanje festivala ove godine održaće se 15. i 16. avgusta na hipodromu u tom gradu.

Publika će moći da uživa i u nastupima izvođača Z++, Prti Bee Gee, Goblina.

Pored muzičkog programa, posetioce festivala očekuje i bogat propratni sadržaj, naveli su organizatori.

Ulaznice su dostupne po cenama od 1.500 RSD za jedan dan ili komplet od dva dana za 2.500 RSD na tickets.rs i svim njegovim prodajnim mestima.

(Beta)

