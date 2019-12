Neobična čestitka Megan i Harija, a glavna zvezda je preslatki Arči (foto)

Princ Hari i Megan Markl objavili su prvu božićnu čestitku sa svojim sedmomesečnim sinčićem Arčijem.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019