Neoprostiva modna greška lepe Georgine (foto)

View this post on Instagram

#devuli #realmadrid #halamadrid #ronaldu #ronaldu7 #ligačempionov #juventus #georginarodriguez #hermosa #crisgina #bella #championsleague #soccer #modeli #diosa #cristianojr #cristianoronaldojr #futbol #beauty #georgina #forzajuve #buenosdias #finoallafineforzajuventus #юventus #devuški #laйkivzaimno