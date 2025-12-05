Netfliks dogovorio kupovinu Vorner Bradersa za 72 milijarde dolara

Taj dogovor bi spojio dva gotovo najmoćnija filmska i televizijska giganta pod jednim krovom, imajući u vidu da „Vorner“ poseduje i striming platformu „HBO Max“ i „DC Studios“.
Vrednost sporazuma o gotovini i akcijama procenjena je na 27,75 dolara po akciji kompanije „Vorner“, što joj daje ukupnu vrednost preduzeća od približno 82,7 milijardi dolara.
Očekuje se da će transakcija biti zaključena nakon što „Vorner“ formalno odvoji „Diskaveri Global“ (Discovery) u trećem kvartalu 2026. godine.
(Beta)
