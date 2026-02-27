Netfliks odustao od kupovine Vorner Bradersa, otvoren put za Paramaunt da ga preuzme

Netfliks je odustao od ponude za kupovinu Vorner Braders Diskaverija i njegovog striming servisa čime je otvoren put za Paramaunt Skajdens da pobedi u višemesečnoj borbi za jedan od najpoznatijih holivudskih studija u poslu vrednom 111 miijardi dolara.

Studio Vorner Braders (Warner Bros) koji se otvorio za prodaju prošle godine, saopštio je u četvrtak da je najnovija ponuda Parmaunta viša od Netfliksove, a Netfliks je odbio da je povisi pošto kupovina posao ne bi bila finansijski privlačna po višoj ceni.

„Ova transakcija je uvek bila nešto što je ‘lepo imati’ a ne nešto što se ‘mora imti’ po svaku cenu“, rekli su kodirektori Netfliksa Ted Sarandos i Greg Piters.

Ipak, kupac bi kontrolom nad tim studiom i mrežama za film i medije mogao da značajno preoblikuje sliku medija u SAD i utiče i šire.

Za razliku od Netfliksa koji je samo ciljao na Vornerov studio i biznis striminga, Paramaunt hoće celu kompaniju. To znači HBO MAX, kultne filmove kao Heri Poter i čak Si-En-En koji će uskoro biti pod istim krovom kao Paramauntov Si-Bi-Es (CBS), Top Gan i Paramaunt plus striming servis.

Izgledi za takvu kombinaciju, za šta je potrebna saglasnost akcionara Vornera i regulatornih tela, izaziva zabrinutost zbog nastajanja monopola i pitanja o političkom uticaju.

Spajanje Paramaunt-Vorner znači udruživanje dva od pet preostalih velikih holivudskih studija, pored njihovih filmskih kanala.

Pored filmova Heri Poter, Vornerovi filmovi kao što su Supermen, Barbi, Jedna bitka za drugom kao i hit televizijske serije kao što je Beli Lotus i Nasledstvo pridružile bi se Paramautnovoj filmoteci, gde su uključeni filmovi kao što su Top Gan, Titanik i Kum.

Sporazum Paramaunta i Vorner Bradersa mogao bi da ima ozbiljne repeerkusije za budućnost jednog od najvećih američkih medijskih kuća Si-En-En (CNN), pošto je Vorner Braders matična kuća te televizije. Pored toga on je vlasnik televizija kao što su MTV i Nikelodeon kao i striming servisa Paramaunt plus.

Spajanje dve kompanije bi stavile Si-En-En pod isti krov kao Si-Bi-Es (CBS).

Paramaunt je preduzelo korake da privuče konzervativnije gledaoce u svojim informativnim televizijama, konkretno postavljanjem osnivača Fri Presa Berija Vajsa za glavnog urednika CBS Njuza.

Ako ponuda o preuzimanju Vornera bude uspešna, kritičari upozoravajau da bi slične promene mogle da se dogodi CNN-u, televiziji koja odavno izaziva gnev predsednika SAD Donalda Trampa.

Tramp je u bliskoj vezi sa milijarderom i osnivačem Orakla Lerijem Elisonom, ocem generalnog direktora Paramaunta Dejvidom Elisonom, koji se snažno zalaže za Paramauntovu ponudu za kupovinu Vornera.

Ipak Tramp koji je na početku nagoveštavao da podržava ovo spajanje sada kaže da to zavisi od Ministarstva pravde.

I pored toga poslanici opozicionih Demokrata izražavaju zabrinutost zbog povezanosti republikanca Trampa s kompanijama kao što je Paramaunt i potencijalnih posledica rastuće korporativne moći.

„Šačica milijardera povezana s Trampom pokušava da preuzme kontrolu nad onim što se gleda i da vam naplate koju god hoće cenu“, rekla je u saopštenju sinoć senatorka Demokrata Elizabet Voren i nazvala potencijalno spajanje Paramaunta i Vornera „katastrofom borbe protiv monopola“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com