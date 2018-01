Nije osvojio Zlatni globus, ali je svojom reakcijom zasmejao svet (foto, video)

Hju Džekmen je na nedavno održanoj dodeli Zlatnog globusa bio nominovan u kategoriji Najboljeg glumca u komediji ili mjuziklu za ulogu u filmu Veličanstveni šoumen. Nagrada je ipak otišla u ruke Džejmsa Franka, ali je Džekmanova rekacija na proglašenje pobednika sve nasmejala.

Australjski glumac je prilično zbunjeno prihvatio činjenicu da nije dobio Zlatni globus i sa čudnim izrazom lica je posmatrao Franka dok je ovaj držao govor zahvalnosti. Ta Hjuaova rekacija je i korisnicima Tvitera bila vrlo zanimljiva te su odmah počeli da zbijaju šale na njegov račun.

This was me when I found out James Franco won over Hugh Jackman, HOW?? pic.twitter.com/PKQZs1D03e

— maddy (@dead0narrival_) January 8, 2018