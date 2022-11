Nikad intimniji detalji iz života Elizabete II: Na porođaju su je drogirali, a sumnja se da je imala i rak

I baš kad pomislimo da o kraljevskoj porodici znamo skoro sve, s obzirom na desetine knjiga izišle tokom godina koji pokrivaju sve od privatnog života do odnosa unutar porodice, početkom decembra stiže još jedna biografija nedavno preminule kraljice Elizabete.

„Elizabeth: An Intimate Portrait“ ili „Elizabeth: Intimni portret“, knjiga je autora Džajlsa Brandreta, bivšeg člana Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva i „prijatelja“ kraljevske porodice.

Ova intimna, lična biografija kraljice Elizabete II priča nam priču o njenom neverovatnom životu, vladavini i vremenu, iz perspektive koja se razlikuje od bilo koje druge do sada. Brandret piše kraljičinu priču iskreno, graciozno i osećajno, iz pogleda nekoga ko je upoznao, razgovarao s njom i vodio evidenciju tih razgovora. Brandret je dobro poznavao kraljičinog muža i takođe poznaje novog kralja i kraljicu.

Ispričana s autoritetom, osvežavajućom dozom humora i dirljivom iskrenošću s potpuno jedinstvenog gledišta, „Elizabeth: Intimni portret“ nezaobilazna je biografija monarha s najdužm stažom u engleskoj istoriji, žene koja je predstavljala ne samo svoj narod, već i stajala kao amblem snage i otpornosti širom sveta tokom svoga dugog života. Elizabeta II – kakva je zapravo bila? Šta je učinilo osobom kakva je bila? Pisac koji se najviše približio istini o dugogodišnjim starijim članovima kraljevske porodici – piše na njegovoj stranici o knjizi.

A s ovom knjigom sada u fokus dolaze kraljičini poslednji dani. U odlomku koji je objavio britanski medij iz knjige koja će uskoro biti objavljena piše da se kraljica pomirila sa svojom smrću nedelju dana ranije, kada je posetio velečasni dr. Ijan Grinšilds u Balmoralu.

„Istina je da je Njeno Veličanstvo oduvek znalo da joj je preostalo vreme ograničeno. Prihvatila je to s takvom milošću kakvo ne biste očekivali“, piše u knjizi. Vera joj je bila sve, a ni za čim nije žalila. Takođe, spominje i glasine koje su kružile da kraljica ima redak oblik Multipli mijelom, raka koštane srži, „što bi objasnilo njen umor, gubitak težine i one ‘probleme s pokretljivošću’ o kojima su nam često govorili tokom poslednjih godina njenog života“. Ipak, uzrok smrti službeno je bila starost, a Brandret piše da je to očekivano s obzirom na to da svi umrli koji su imali više od 80 godina često imaju isti uzrok smrti.

Dr. Daglas Džejms Alan Glas koji je radio 30 godina s kraljicom i koji je bio s njom u trenutku smrti, rekao je da su znali šta će se dogoditi i da niko nije bio iznenađen. Podsetimo, kraljica je umrla 8. septembra ove godine u 97. godini, a slabost je počela da pokazuje od avgusta 2021. godine.

Drogirana na porođaju

Osim dana pred smrt, knjiga otkriva još neke pojedinosti iz života Elizabete II. Kad je princ Filip 2017. godine otišao u penziju, on i kraljica ne bi se viđali nedeljama, iako su se redovito čuli telefonom. Premda je nekima to bilo čudno, ona je navodno razumela njegovu želju da ne bude uznemiravan i da živi na svoj način. Međutim, još su se više zbližili nakon proglašenja lokdauna, pa su i nakon otvaranja zajedno putovali u Škotsku, Sandringam i Vindzor. Nakon njegove smrti, uprkos velikoj tuzi, osećala je hrišćansku dužnost prema porodici i zemlji, da pokaže veću snagu. A u opuštanju joj je uveliko pomogla serija „Na dužnosti“ snimana od 2012. do 2021., koju je obožavala da gleda, a cela kraljevska porodica inače uživa gledajući televiziju i to im je najbolji način opuštanja.

Još pre kraj devedesetih kraljica je bila i te kako upućena u tehnologiju i koristila je lični mobilni telefon kako bi porodici slala SMS poruke. Ipak, telefoni nisu bili dopušteni za stolom. Takođe, kraljičino prvo troje dece, kralj Čarls III, princeza Ana i princ Endru, rođeni su korišćenjem sada diskreditovanog oblika porođaja poznatog kao Dammerschlaf tokom kojeg se pacijentkinje drogiraju kako bi ih se dovelo u stanje amnezije tokom porođaja poznato kao „spavanje u sumrak“. Uz to, otkriva se i da kraljica nije nimalo dvoumila oko oduzimanja svih kraljevskih titula najdražem sinu, princu Endruu, nakon kontroverzi zbog Džefrija Epstajnu.

Brandret se ne boji da piše hrabro, otkrivajući kraljičina lična razmišljanja o odluci Harija i Megan da se presele u SAD i odustanu od svojih dužnosti. Bio je osoba od poverenja vojvode od Edinburga i dobro je poznavao kraljicu, stoga istinitost detalja koje iznosi u knjizi nije upitna.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.