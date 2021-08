Nikol Kidman otkrila šta suprug misli o njenim vrućim scenama

Iako mnogi partneri glumaca ne mogu bez doze ljubomore da gledaju snimljene intimne scene svojih voljenih, Kit Urban ne spada među njih. I nakon 15 godina braka on ima potpuno poverenje u svoju suprugu Nikol Kidman.

Njihov brak traje već 15 godina i imaju dve kćerke, a strasti između supružnika nije nestalo. Iako se ona često, zbog svojih glumačkih angažmana, mora razgolititi pred kamerama i snimati intimne scene, njen suprug nema s tim nikakvih problema. On shvata da je to njen posao i to prihvata bez ikakve drame.

– Moj je suprug umetnik, pa razume sve i ne meša se u moj posao. Sve vidi tek na samom kraju, kada je montirano i kada znaš da je to samo šou. Nikad ne čita unapred scenarij i nije upoznat s time što se događa na setu. On ima svoju karijeru koja mu oduzima svu pažnju, izjavila je Kidman.

Inače, slavna Oskarovka nikada nije krila da je upravo uz Kita pronašla pravu sreću i s njim osnovala porodicu. U braku su od 2008. i imaju dve kćerke, koje odrastaju daleko od svetla reflektora.

