Nikola Đuričko podsetio kako je sve počelo, a 25 godina kasnije ostvaruje svoj dečački san na Exitu

Naš poznati glumac Nikola Đuričko podsetio je svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram na trenutak koji je obeležio početak jedne nove muzičke ere u Srbiji. Pre tačno 25 godina, Đuričko je bio deo istorijskog trenutka – prvog izdanja EXIT festivala, kao glavno lice premijerne reklamne kampanje Exita.

„Pre dvadeset pet godina Raša Andrić, naš čuveni reditelj me je pozvao i kao: ‘Ej, Džoni, daj da radimo za džabe neku reklamu, studenti prave nekakav muzički festival na Petrovaradinu, u Novom Sadu, na Tvrđavi, je l’ hoćeš?’ I ja kao: pa naravno da hoću, i eto, ja sam pristao”, objasnio je Đuričko, tada ni ne sluteći da će EXIT iz studentskog pokreta izrasti u jedan od najvećih i najznačajnijih festivala u Evropi.

U reklami koja se i danas pamti, Đuričko je kroz nostalgiju opisao kako je to sve izgledalo: „Onda su me stavili u neki katapult i kao katapultiraju me pravo u Novi Sad. I sećam se, otvaranje je bilo – dim na sceni, to prvo veče, i ja upadam, kotrljam se s tom nekom kapom s ušima… I onda je Anica Dobra pevala čuveno Svečane bele košulje… I tako je počelo. Pre dvadeset pet godina. Prvi EXIT.”

„I evo, 25 godina kasnije, meni se ostvarila velika želja, moj dečački san – da upoznam Anicu Dobru, ali i da sviram na Exitu”, poručio je u susret svom povratku na Petrovaradinsku tvrđavu, ovog puta kao muzičar, kada će sa svojim bendom Džoni Midnajt Trio nastupiti u završnoj večeri ovogodišnjeg Exita, u nedelju, 13. jula, na kultnoj Visa Fusion bini.

„Dođite da proslavimo 25 godina borbe za dobru muziku, vidimo se! “, poručio je Đuričko najavljujući svoj povratak na mesto na kojem je Exitova priča otpočela.

Na jubilarnom 25. izdanju EXIT festivala nastupiće neka od najznačajnijih imena svetske i regionalne muzičke scene Sex Pistols i Frank Carter, The Prodigy, The Boomtown Rats, Gloryhammer, Tiësto, DJ Snake, Eric Prydz, Loreen, Hurts, Boris Brejcha, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Solomun, I Hate Models, Yousuke Yukimatsu, Dyen b2b Nico Moreno, Sara Landry, KI/KI, Mau P, Goblini, Ritam Nereda, Atheist Rap, Partibrejkersi, Marko Louis i mnogi drugi.

(Beta)

