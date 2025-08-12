Noćas tačno u 12.12. Tejlor Svift najavila svoj 12. album

Marketing stručnjaci se nisu pretrgli ovaj put: Tačno u 12 časova i 12. minuta, u utorak 12. avgusta, trenutno najveća svetska pop zvezda Tejlor Svift (Taylor Swift) najavila je svoj – 12. album, koji će se zvati „The Life of a Showgirl“.

Da sve ostane u znaku broja 12, album će najpre biti objavljen na vinilu i isporučen prvim kupcima pre 13. oktobra…

Nova ploča je najavljena i na TikTok mreži, sa 12 fotografija na kojima Tejlor Svift nosi isključivo narandžastu odeću, a specijalno vinilno izdanje biće objavljeno u posebnom narandžastom omotu, piše na onlajn stranici za pretprodaju.

U najavljivanje ploče bio je uključen i njen dečko, NFL zvezda Trejvis Kels (Travis Kelce), koji je uoči novog izdanja svog podkasta objavio narandžastu siluetu osobe koja liči na Svift.

Ona je pak najavila da će biti gost u tom podkastu, u sredu, uz fotografiju na kojoj vadi nešto narandžasto (novu ploču) iz torbe.

Novi album će uslediti nakon neverovatne koncertne turneje tokom koje je Tejlor za dve godine obišla pet kontinenta i inkasirala 2,2 milijarde dolara od prodaje karata i koncertnih suvenira.

Biće to prvi album nakon što je pop zvezda učinila i jedan vrhunski poslovni potez. Ona je preuzela potpunu kontrolu nad svojim umetničkim proizvodima, otkupivši kompletan katalog pesama i prethodno izdatih albuma od prvobitnog izdavača Big Machine Records, za sumu koja nije objavljena, ali koja svakako ima mnogo nula.

Ali za njenu finansijsku situaciju ne treba biti previše zabrinut, uz ogromnu zaradu sa turneje, već je ponovo izdala svojih prvih šest albuma i zahvaljujući njima postala žena sa najviše prvih mesta na top listama u istoriji popularne muzike.

(Beta)

