Nova horor serija uterala strah u koste gledaocima: Povraćali i padali u nesvest (video)

Od pre nekoliko dana na Netflixu je dostupna nova serija „The Haunting of Hill House“, koju su neki već prozvali najjezivijom serijom godine.

Bazirana na istoimenom klasiku Širli Džekson iz 1953. godine, koji je deset godina kasnije poslužio kao predložak za film „The Haunting“, scenario za novu seriju je napisao i režirao ju Majk Flanagan, poznat po hororima „Hush“ i „Ouija: Origin of Evil“.

Radnja prati petoro braće i sestara odraslih u domu koji će postati najpoznatija ukleta kuća u zemlji. „Sad su odrasli i tragedija ih je prisilila da se vrate i suoče s duhovima prošlosti, od kojih neki još vrebaju u njihovim mislima, a drugi možda zapravo promatraju kroz senke Hill Housea“, stoji u opisu serije.

Koristeći tragično okupljanje porodice kao početnu tačku, serija kroz 10 epizoda otkriva disfunkcionalnost odraslih osoba koje su napustile strašnu vilu nakon što im je majka umrla u ranim devedesetima. Serija se bavi traumatičnim događajem i psihološkim efektima koji se manifestiraju kroz mentalne bolesti, tajne, laži i izdaje.

The reviews are in. pic.twitter.com/FDcBy6LreY

— The Haunting of Hill House (@haunting) October 11, 2018